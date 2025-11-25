Unitre e la storia di Modica. Prosegue giovedì il ciclo di lezioni

Modica, 25 novembre 2025 – La sede dell’Università della Terza e delle Tre Età di Modica, nel rispetto del programma approvato per l’anno accademico 2025-2026, si accinge ad avviare, nell’ambito dei “giovedì dell’Unitre”, il ciclo di lezioni del prof. Uccio Barone, dedicate alla storia della Città e della Contea (XIII-XIX secolo). L’iniziativa si prefigge lo scopo di offrire una ricostruzione storiograficamente aggiornata delle vicende storiche e dei protagonisti di Modica e dell’Area Iblea. E ciò anche allo scopo di sottolineare le comuni radici del territorio e delle sue secolari trasformazioni economiche, sociali e culturali. Grazie alla preziosa collaborazione del Prof. Barone, socio e consigliere della sede di Modica oltre che presidente della sede di Catania, si vuole ulteriormente qualificare l’impegno e l’attività dell’Unitre di Modica e mettere i soci nelle condizioni di conoscere meglio la propria città, il suo passato ed il suo significativo ed importante ruolo storico. Proprio per questo è stato deciso il coinvolgimento del mondo della scuola attraverso la comunicazione fatta a tutti i Dirigenti Scolastici con l’auspicio che possa essere organizzata una presenza dei rappresentanti di ciascun Istituto con la disponibilità a concordare la riproposizione delle lezioni presso le aule scolastiche con gli studenti. Si prevede la organizzazione di almeno 5 lezioni; di esse 2 saranno tenute nell’anno corrente di cui la prima è già prevista per giovedì 27 novembre presso la sala conferenze della fondazione Grimaldi .

