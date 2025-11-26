  • 26 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 26 Novembre 2025 -
Comiso | Cultura

Mostra unica in Italia al Museo civico di storia naturale di Comiso

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Comiso, 26 novembre 2025 – Cosa succede in città? Il 30 novembre ci saranno “Dinosauri al Museo”. “I resti del più grande tirannosauride, unico esemplare esposto in Italia, saranno in mostra a Comiso, nel più grande museo del meridione”. L’annuncio del sindaco Maria Rita Schembari, e del curatore scientifico Gianni Insacco
“Nel più grande museo civico di storia naturale del meridione d’Italia e della Sicilia, divenuto in questi ultimi anni simbolo della diversità della natura dove si può intraprendere un meraviglioso viaggio nella Storia Naturale dalle prime forme di vita agli elefanti nani che vivevano nel territorio di Comiso, fino all’uomo – spiega in sindaco di Comiso – domenica 30 novembre alle ore 10.30, sarà inaugurata una mostra dal titolo “Dinosauri al Museo”. In questa mostra sarà possibile ammirare da vicino alcuni fossili dell’era dei dinosauri, in particolare verrà svelato il grande scheletro di circa 8 metri di un tirannosauride appartenente alla specie Tarbosauro (Tarbosaur bataar), e sarà l’unico esemplare esposto in Italia. Altre specie di spicco che primeggeranno nella sezione paleontologica del museo – ancora la Schembari- saranno uno Pterosauro della specie Anhanguera santanae dell’apertura alare di 4 metri; un rettile marino del Triassico di Notosauro di circa 2 metri; il primo fossile di dinosauro rinvenuto in Italia, chiamato “Ciro” della specie (Scipionyx samniticus) e, tra uova e impronte di dinosauri, sarà possibile ammirare anche la più grande tartaruga marina cretacica conservata in Europa, di circa 4 metri di ampiezza”, della specie Alienochelide (Alienochelys selluomi).
“A seguire, sempre domenica 30, alle ore 12.00 – precisa il dott. Insacco – sarà possibile partecipare all’esplorazione dinamica della mostra guidata dal titolo: “i grandi dominatori del Mesozoico, alla scoperta dei fossili e del nostro passato”. La mostra sarà aperta dal 2 dicembre 2025 al 25 gennaio 2026, dove sarà possibile una full immersion nell’affascinante mondo della paleontologia e delle scienze naturali. L’ingresso per l’inaugurazione del 30 novembre sarà gratuito”.

Prenotazioni e informazioni al numero 0932 748335 o WhatsApp: 388 8634652

584066
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube