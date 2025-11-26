  • 26 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 26 Novembre 2025 -
Acate | Attualità | Modica

“Stelle di Natale AIL 2025, Ragusa illumina la speranza”, anteprima a Modica e Acate già questo fine settimana

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Acate/Modica, 26 novembre 2025 – Anche quest’anno AIL Ragusa partecipa con entusiasmo alla grande mobilitazione nazionale dell’AIL – Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, portando luce e speranza nel territorio ibleo. Questo gesto semplice ma dal grande valore concreto sostiene la ricerca scientifica e l’assistenza ai pazienti ematologici, avvicinando tutta la comunità a chi ogni giorno affronta la malattia.

La provincia di Ragusa aprirà la raccolta fondi con due anteprime:

Acate, domenica 30 novembre, in piazza Matteotti dalle 9:30 alle 13:30;
Modica, 28, 29 e 30 novembre, in piazza Matteotti, dove i volontari saranno presenti dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 16 alle 19.

Con un contributo minimo di 15 euro sarà possibile sostenere i progetti di AIL Ragusa e quindi finanziare il servizio di cure domiciliari; finanziare il servizio di psicologia per i pazienti e i loro familiari; finanziare progetti di assistenza ai pazienti ematologici e i loro familiari.

“Le Stelle di Natale AIL rappresentano ogni anno un momento di partecipazione e solidarietà. Le anteprime di Acate e Modica testimoniano quanto il territorio ragusano sia vicino ai pazienti e alle loro famiglie. Mi preme ribadire che i fondi raccolti vengono destinati a finanziare servizi essenziali sul territorio, dall’assistenza domiciliare al supporto psicologico, fino al potenziamento delle strutture sanitarie. Ogni stella scelta è quindi un gesto concreto che migliora la qualità di vita di chi vive questa malattia accanto a noi. Ringrazio i nostri volontari e tutti coloro che ci sostengono con generosità”, dichiara la Presidente di AIL Ragusa, Carmela Nicita che nei giorni scorsi, affiancata dalla past president Cettina Migliorisi, è stata ricevuta dai vertici di Asp e Libero Consorzio Comunale. “Un momento di sensibilizzazione e di vicinanza istituzionale per aprire ufficialmente la campagna di raccolta fondi e ribadire che Ail Ragusa sarà presente in tutte le altre piazze del territorio ibleo dal 5 all’8 dicembre, in contemporanea con la mobilitazione nazionale, portando nelle strade della città le “buone stelle” di AIL”.

584069
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube