“Stelle di Natale AIL 2025, Ragusa illumina la speranza”, anteprima a Modica e Acate già questo fine settimana

Acate/Modica, 26 novembre 2025 – Anche quest’anno AIL Ragusa partecipa con entusiasmo alla grande mobilitazione nazionale dell’AIL – Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, portando luce e speranza nel territorio ibleo. Questo gesto semplice ma dal grande valore concreto sostiene la ricerca scientifica e l’assistenza ai pazienti ematologici, avvicinando tutta la comunità a chi ogni giorno affronta la malattia.

La provincia di Ragusa aprirà la raccolta fondi con due anteprime:

Acate, domenica 30 novembre, in piazza Matteotti dalle 9:30 alle 13:30;

Modica, 28, 29 e 30 novembre, in piazza Matteotti, dove i volontari saranno presenti dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 16 alle 19.

Con un contributo minimo di 15 euro sarà possibile sostenere i progetti di AIL Ragusa e quindi finanziare il servizio di cure domiciliari; finanziare il servizio di psicologia per i pazienti e i loro familiari; finanziare progetti di assistenza ai pazienti ematologici e i loro familiari.

“Le Stelle di Natale AIL rappresentano ogni anno un momento di partecipazione e solidarietà. Le anteprime di Acate e Modica testimoniano quanto il territorio ragusano sia vicino ai pazienti e alle loro famiglie. Mi preme ribadire che i fondi raccolti vengono destinati a finanziare servizi essenziali sul territorio, dall’assistenza domiciliare al supporto psicologico, fino al potenziamento delle strutture sanitarie. Ogni stella scelta è quindi un gesto concreto che migliora la qualità di vita di chi vive questa malattia accanto a noi. Ringrazio i nostri volontari e tutti coloro che ci sostengono con generosità”, dichiara la Presidente di AIL Ragusa, Carmela Nicita che nei giorni scorsi, affiancata dalla past president Cettina Migliorisi, è stata ricevuta dai vertici di Asp e Libero Consorzio Comunale. “Un momento di sensibilizzazione e di vicinanza istituzionale per aprire ufficialmente la campagna di raccolta fondi e ribadire che Ail Ragusa sarà presente in tutte le altre piazze del territorio ibleo dal 5 all’8 dicembre, in contemporanea con la mobilitazione nazionale, portando nelle strade della città le “buone stelle” di AIL”.

