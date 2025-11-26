  • 26 Novembre 2025 -
Politica | Ragusa

Gioventù Nazionale: Un Natale all’insegna della comunità in tutta la provincia iblea

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 26 novembre 2025 – La Federazione Provinciale di Gioventù Nazionale Ragusa promuove, in occasione delle festività natalizie, una mobilitazione solidale che coinvolge tutti i circoli cittadini della provincia. Un’iniziativa unitaria che comprende carrelli solidali, raccolte di giocattoli e diversi eventi a sostegno delle famiglie in difficoltà.

«Quest’anno abbiamo scelto di dare ancora più forza al nostro impegno – dichiara il Presidente Provinciale di Gioventù Nazionale Simone Diquattro – mettendo in rete tutti i circoli per un Natale che sia davvero comunità, presenza concreta e solidarietà reale. È nei momenti più importanti dell’anno che dobbiamo far sentire la nostra vicinanza a chi ha più bisogno.»

La mobilitazione è resa possibile grazie al contributo dei giovani militanti e alla collaborazione costante dei coordinatori e dei responsabili dei circoli.
«I nostri responsabili cittadini stanno svolgendo un lavoro straordinario, fatto di organizzazione, passione e spirito di servizio – prosegue il Presidente Diquattro – senza il loro impegno queste iniziative non potrebbero esistere. A loro va il mio ringraziamento personale.»

Le attività si svolgeranno in vari comuni della provincia, con appuntamenti comuni e differenziati per ogni territorio e sempre aperti alla partecipazione dei cittadini.
«Invitiamo tutti a sostenere le nostre raccolte e i nostri eventi – aggiunge Diquattro – e a seguire le pagine social di Gioventù Nazionale Ragusa per conoscere date, luoghi e modalità delle iniziative. Ogni gesto conta e insieme possiamo costruire un Natale più giusto e più umano per tutta la provincia.»

Con questo spirito, la Federazione Provinciale di Gioventù Nazionale Ragusa rinnova il proprio impegno a favore della comunità, promuovendo un Natale fatto di condivisione, solidarietà e azione concreta.

© Riproduzione riservata

