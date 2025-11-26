  • 26 Novembre 2025 -
Attualità | Ragusa

Ragusa. Ordine Architetti promuove seminario di deontologia alla CamCom

Ragusa, 26 novembre 2025 – L’Ordine degli architetti della provincia di Ragusa organizza un importante seminario di Deontologia, in programma venerdì 28 novembre alle 15 presso l’auditorium della Camera di Commercio di Ragusa, in piazza Libertà. L’evento, che riconosce 4 crediti formativi in Deontologia ai partecipanti, rappresenta un’occasione preziosa di aggiornamento e confronto sul tema dell’etica professionale e delle nuove sfide della categoria.
Dopo i saluti istituzionali e l’introduzione ai lavori, il seminario entrerà subito nel vivo con la relazione del magistrato del Tribunale di Ragusa, Claudio Maggioni, che si soffermerà su “Il codice deontologico aggiornato”, offrendo spunti di riflessione e approfondimenti sulle recenti novità normative che interessano la professione.
Alle 17 è previsto l’intervento del presidente dell’Ordine degli architetti di Ragusa, Vincenzo Pitruzzello, che affronterà il tema de “Il sistema ordinistico”, ponendo l’accento sull’importanza del ruolo dell’Ordine nella tutela della professione e nel garantire standard etici elevati. «Il rispetto delle regole deontologiche – sottolinea il presidente Pitruzzello – non è solo un obbligo formale, ma rappresenta il fondamento della nostra credibilità e della fiducia che la società ripone nella figura dell’architetto. Momenti di confronto come questo rafforzano la nostra identità e ci aiutano a crescere come comunità professionale responsabile e proiettata verso il futuro».
La chiusura dei lavori è prevista intorno alle 19. L’Ordine degli architetti invita tutti gli iscritti e i professionisti interessati a partecipare, sottolineando il valore formativo e aggregativo di iniziative come questa, fondamentali per promuovere la cultura della legalità e dell’etica professionale nel territorio ragusano.

© Riproduzione riservata

