  • 26 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 26 Novembre 2025 -
Modica | Sport

Pugilato. Weekend di esordi per il Calabrese Fighiting Team Modica

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 26 novembre 2025 – Quello appena trascorso è stato un weekend impegnativo per il Calabrese Fighiting Team Modica, che ha visto diversi debutti di atleti allenati da Valeria Calabrese e dal suo staff sia nel pugilato, sia nella Kickboxing.

I risultati ottenuti dagli atleti del sodalizio modicano sono molto soddisfacenti e fanno vedere più roseo il futuro dello sport da combattimento della Contea.

Nel pugilato olimpico, esordio nel mondo agonistico con successo per Orazio Fidone che nella categoria under 17 66 kg ha battuto il catanese pari peso Bectran.

Gli allievi di Valeria Calabrese si sono comportati molto bene anche nella Kickboxing, dove nella prima tappa della Fight 1 disputatesi a Vittoria hanno fatto l’esordio nelle competizioni i giovani Marco Spadaro e Giacomo Manilla. I due atleti modicani, hanno conquistato entrambi la medaglia d’argento nella categoria Junior.

Esordio con medaglia d’argento nella categoria fightcode 65 kg, anche per Mattia Pulino.

Anche i veterani del club modicano confermano il loro valore sul ring. Francesco Girasa nei 65 kg e Ahmed Mohamed nei 70 kg, infatti mettono al collo la medaglia d’oro.

“E’ stato un weekend impegnativo, ma molto soddisfacente – dichiara Valeria Calabrese – Orazio Fidone è riuscito già all’esordio a portare tutta la sua tecnica con grande padronanza e non è facile farlo già all’esordio. Giacomo Manilla e Marco Spadaro – continua – nonostante abbiano perso la finale hanno dimostrato di poter fare questo sport, mostrando di avere carattere e buone soluzioni tattiche. Francesco Girasa e Ahmed Mohamed – conclude Valeria Calabrese – non li scopro adesso, ma hanno dimostrato ancora una volta di essere già pronti per alzare l’asticella e mirare a traguardi più prestigiosi”.

584090
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube