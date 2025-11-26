  • 26 Novembre 2025 -
Attualità | Ragusa

Lions Club Ragusa Host e Liceo Vico: uniti per dire No alla violenza di genere

Una mattinata di emozioni, riflessione e speranza contro ogni forma di abuso: donato il rossetto della consapevolezza
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 26 novembre 2025 – Il Lions Club Ragusa Host, sotto la guida della presidente Carmen Occhipinti, ha acceso i riflettori sul tema della violenza di genere con un evento carico di emozioni e significato presso il liceo linguistico e socio-pedagogico Gian Battista Vico. L’iniziativa, organizzata in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ha coinvolto attivamente studenti e studentesse in una mattinata all’insegna dell’informazione, del confronto e della sensibilizzazione.

Protagonista dell’incontro è stata la dottoressa Concetta Brugaletta, direttore dell’Uoc Medicina legale dell’Asp di Ragusa e socia Lions, che ha condiviso la sua esperienza professionale e personale, offrendo preziosi spunti su come riconoscere i segnali di abuso e su come reagire. Il dottor Emanuele Fidone del Servizio informatico dell’Asp ha presentato per l’occasione la campagna “Bellezza non è un trucco” donando alle studentesse presenti il “rossetto della consapevolezza”, contenente all’interno tutte le indicazioni utili per le vittime di violenza: uno strumento simbolico e pratico, nato per sensibilizzare, informare e incoraggiare chi subisce abusi a non restare sola e a chiedere aiuto. Un piccolo oggetto che diventa così strumento di consapevolezza, supporto e speranza, nato per veicolare una campagna multicanale contro ogni forma di abuso e per incoraggiare chi soffre a non restare nell’ombra.

«I ragazzi – sottolinea la presidente Carmen Occhipinti – hanno voluto rendere omaggio alle donne che hanno segnato la storia in politica, scienza e cultura, portando testimonianze ispiratrici e interpretando, in una toccante attività teatrale, storie di ragazze vittime di violenza. Momenti intensi che hanno saputo emozionare e far riflettere tutto l’auditorium, lasciando un segno profondo nei cuori dei presenti. Gli studenti sono rimasti colpiti dal coraggio e dalla forza trasmessi dai propri coetanei, comprendendo quanto sia urgente e necessario rompere il silenzio».

L’incontro si inserisce nel solco delle iniziative promosse dai Lions per una società più rispettosa, inclusiva e attenta ai diritti di tutti, con la convinzione che solo unendo le forze sia possibile superare il muro dell’indifferenza e costruire un futuro libero dalla violenza.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

