Modica. Si è spento nella notte Marco Cerruto, storico responsabile del gruppo “Figli della Contea”: aveva 52 anni

La comunità sportiva modicana è in lutto per la scomparsa improvvisa di Marco Cerruto, venuto a mancare nella notte di ieri all’età di 52 anni a causa di un infarto. La notizia ha scosso l’ambiente calcistico locale, dove Cerruto era una figura molto conosciuta e stimata. Cerruto era infatti responsabile del gruppo organizzato “Figli della Contea”, ruolo che negli anni lo aveva reso un punto di riferimento imprescindibile per il tifo del Modica Calcio, la squadra della sua città e della sua vita. Con passione e dedizione, era riuscito a costruire un rapporto solido tra la tifoseria e la società, diventando un vero e proprio collante, capace di unire e coordinare entusiasmo, sostegno e partecipazione. Chi lo ha conosciuto ricorda il suo carattere disponibile, la sua energia e la sua capacità di creare un clima di unità attorno ai colori rossoblù. Per molti tifosi era “uno di famiglia”, sempre presente, sempre in prima linea nell’organizzazione delle coreografie, delle trasferte e di ogni iniziativa legata alla vita del gruppo. La sua improvvisa scomparsa lascia un vuoto profondo non solo tra amici e familiari, ma in tutta la comunità sportiva modicana. Numerosi messaggi di cordoglio stanno arrivando in queste ore sui social e nelle chat dei tifosi, tutti accomunati da un ricordo affettuoso e dalla riconoscenza per quanto Marco ha dato al suo Modica.

I funerali saranno comunicati nelle prossime ore.

