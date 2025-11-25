  • 25 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 25 Novembre 2025 -
Cronaca | News in primo piano

Modica. Si è spento nella notte Marco Cerruto, storico responsabile del gruppo “Figli della Contea”: aveva 52 anni

  • 1
Tempo di lettura: 2 minuti

La comunità sportiva modicana è in lutto per la scomparsa improvvisa di Marco Cerruto, venuto a mancare nella notte di ieri all’età di 52 anni a causa di un infarto. La notizia ha scosso l’ambiente calcistico locale, dove Cerruto era una figura molto conosciuta e stimata. Cerruto era infatti responsabile del gruppo organizzato “Figli della Contea”, ruolo che negli anni lo aveva reso un punto di riferimento imprescindibile per il tifo del Modica Calcio, la squadra della sua città e della sua vita. Con passione e dedizione, era riuscito a costruire un rapporto solido tra la tifoseria e la società, diventando un vero e proprio collante, capace di unire e coordinare entusiasmo, sostegno e partecipazione. Chi lo ha conosciuto ricorda il suo carattere disponibile, la sua energia e la sua capacità di creare un clima di unità attorno ai colori rossoblù. Per molti tifosi era “uno di famiglia”, sempre presente, sempre in prima linea nell’organizzazione delle coreografie, delle trasferte e di ogni iniziativa legata alla vita del gruppo. La sua improvvisa scomparsa lascia un vuoto profondo non solo tra amici e familiari, ma in tutta la comunità sportiva modicana. Numerosi messaggi di cordoglio stanno arrivando in queste ore sui social e nelle chat dei tifosi, tutti accomunati da un ricordo affettuoso e dalla riconoscenza per quanto Marco ha dato al suo Modica.

I funerali saranno comunicati nelle prossime ore.

583959
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

1 commento su “Modica. Si è spento nella notte Marco Cerruto, storico responsabile del gruppo “Figli della Contea”: aveva 52 anni”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube