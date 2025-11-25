  • 25 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 25 Novembre 2025 -
Comiso | Cronaca | News in primo piano | Vittoria

Maxi operazione antidroga nel Ragusano: 14 indagati per traffico e spaccio

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

CATANIA, 25 novembre 2025 – La Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Catania ha coordinato una complessa e articolata indagine, eseguita da personale della Squadra Mobile di Ragusa, del Commissariato di P.S. di Vittoria e della Compagnia Carabinieri di Vittoria, che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 14 soggetti.

Gli indagati sono gravemente indiziati di far parte di due associazioni a delinquere dedite al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, attive tra Vittoria e Comiso.

Il primo sodalizio era promosso e diretto da Massimiliano Buzzone e Francesco Giliberto.

Il secondo sodalizio da  promosso e Giuseppe Russo.

L’indagine ha permesso di delineare il modus operandi dei gruppi, che si occupavano dell’acquisizione di grandi partite di droga (cocaina, hashish e marijuana) fino allo spaccio al dettaglio. In particolare, è emerso che Emanuele Lauretta(originario di Gela e trasferitosi a Comiso) fungeva da fornitore stabile per entrambe le associazioni, con un canale diretto e privilegiato con fornitori a Catania e in altre aree della Sicilia.

Le forze dell’ordine hanno anche individuato e sequestrato un casolare in aperta campagna a Vittoria utilizzato come sito di deposito e stoccaggio della droga.

L’attività di spaccio ha movimentato stupefacenti per circa 1.000.000 di euro.

Documentate migliaia di cessioni e identificati circa 200 acquirenti.

Una donna indagata è stata,  inoltre, segnalata per riciclaggio di circa 100.000 euro in contanti.

Nel corso dell’attività, sei persone erano già state arrestate in flagranza e due denunciate.

Al termine dell’esecuzione dei provvedimenti cautelari, gli arrestati sono stati condotti presso diverse case circondariali del distretto.

Elenco degli arrestati::

Emanuele Lauretta, 47 anni;; Giuseppe Russo, 50 anni; Orazio Tasca, 51 anni; Gioacchino Fiore, 49 anni;  Hedi Belgacem, 37 anni; Massimiliano Buzzone, 47 anni; Emanuela Tumino,  34 anni; Francesco Giliberto, 43 anni; Santino Russo, 40 anni; Giuseppe Cutrona, 32 anni; Giovanni Cutrona, 56 anni; Gaetano Di Stefano, 29 anni; Giovanni Stefano Tummino, 38 anni.

Durante l’esecuzione sono stati posti in sequestro ulteriori significativi quantitativi di cocaina, marijuana e hashish.

583967
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube