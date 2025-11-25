Maxi operazione antidroga nel Ragusano: 14 indagati per traffico e spaccio

CATANIA, 25 novembre 2025 – La Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Catania ha coordinato una complessa e articolata indagine, eseguita da personale della Squadra Mobile di Ragusa, del Commissariato di P.S. di Vittoria e della Compagnia Carabinieri di Vittoria, che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 14 soggetti.

Gli indagati sono gravemente indiziati di far parte di due associazioni a delinquere dedite al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, attive tra Vittoria e Comiso.

Il primo sodalizio era promosso e diretto da Massimiliano Buzzone e Francesco Giliberto.

Il secondo sodalizio da promosso e Giuseppe Russo.

L’indagine ha permesso di delineare il modus operandi dei gruppi, che si occupavano dell’acquisizione di grandi partite di droga (cocaina, hashish e marijuana) fino allo spaccio al dettaglio. In particolare, è emerso che Emanuele Lauretta(originario di Gela e trasferitosi a Comiso) fungeva da fornitore stabile per entrambe le associazioni, con un canale diretto e privilegiato con fornitori a Catania e in altre aree della Sicilia.

Le forze dell’ordine hanno anche individuato e sequestrato un casolare in aperta campagna a Vittoria utilizzato come sito di deposito e stoccaggio della droga.

L’attività di spaccio ha movimentato stupefacenti per circa 1.000.000 di euro.

Documentate migliaia di cessioni e identificati circa 200 acquirenti.

Una donna indagata è stata, inoltre, segnalata per riciclaggio di circa 100.000 euro in contanti.

Nel corso dell’attività, sei persone erano già state arrestate in flagranza e due denunciate.

Al termine dell’esecuzione dei provvedimenti cautelari, gli arrestati sono stati condotti presso diverse case circondariali del distretto.

Elenco degli arrestati::

Emanuele Lauretta, 47 anni;; Giuseppe Russo, 50 anni; Orazio Tasca, 51 anni; Gioacchino Fiore, 49 anni; Hedi Belgacem, 37 anni; Massimiliano Buzzone, 47 anni; Emanuela Tumino, 34 anni; Francesco Giliberto, 43 anni; Santino Russo, 40 anni; Giuseppe Cutrona, 32 anni; Giovanni Cutrona, 56 anni; Gaetano Di Stefano, 29 anni; Giovanni Stefano Tummino, 38 anni.

Durante l’esecuzione sono stati posti in sequestro ulteriori significativi quantitativi di cocaina, marijuana e hashish.

Salva