  • 25 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 25 Novembre 2025 -
Attualità | Ragusa

Welfare, Ragusa unico Comune siciliano premiato nel bando nazionale CNOAS

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 25 novembre 2025 – Nelle scorse settimane il Comune di Ragusa – Settore Servizi Sociali – ha partecipato al bando promosso dal CNOAS – Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali e dalla Fondazione nazionale Assistenti sociali per il premio “25 anni della Legge 328/2000: idee ed esperienze per il futuro del welfare” concorrendo con il progetto “I programmi di accesso al credito sociale: l’inclusione sociale inversa” che ha come finalità ideologico-strategica quella di innovare il concetto tradizionale di politica sociale attiva a favore dei nuclei familiari in condizioni di povertà.
La Legge 8 novembre 2000, n. 328 è la “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e può essere definita la norma fondamentale del welfare italiano, perché ha cambiato la concezione del benessere, della salute, delle persone e ha ribadito l’uguaglianza nei diritti per il raggiungimento di una buona qualità di vita.
In occasione delle celebrazioni del 25° anniversario della Legge 328, il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali (CNOAS) e la Fondazione Nazionale Assistenti sociali (FNAS) hanno istituito un premio nazionale per riconoscere, valorizzare e diffondere le esperienze più significative di attuazione e innovazione dei principi della legge.
Il bando prevedeva, riconoscimenti specifici per i primi 5 classificati, ma anche che i primi venti progetti presenti nella graduatoria fossero dichiarati vincitori del concorso e che i progetti fossero pubblicati in un volume open access della Fondazione Nazionale Assistenti Sociali dal titolo “25 anni della Legge 328/2000: idee ed esperienze per il futuro del welfare”.
Il Comune di Ragusa, unico Comune della Sicilia fra i venti vincitori, si è classificato al 17° posto su oltre 50 progetti presentati e pertanto vedrà il proprio progetto inserito nella pubblicazione.

“Il riconoscimento del CNOAS – dichiara l’assessora ai Servizi Sociali, Elvira Adamo – rappresenta un’ulteriore conferma del livello di eccellenza in ambito nazionale raggiunto dai Servizi Sociali del Comune di Ragusa. Dirigente, Funzionarie e Funzionari, Assistenti Sociali, personale amministrativo lavorano con dedizione e passione per aderire ai principi descritti dal sistema integrato di interventi e servizi sociali. Questo premio è il riconoscimento della qualità dei servizi erogati, qualità che si può raggiungere solamente grazie a competenze elevate e capacità di trovare le soluzioni adatte all’utenza che si rivolge al nostro settore.
Come assessora ai Servizi Sociali sono grata al CNOAS per aver riconosciuto il valore di tutto questo, ma sono grata, ancora di più, alle persone – donne e uomini – con le quali lavoro tutti i giorni per poter dare risposta ai bisogni e alle istanze di cittadine e cittadini fragili del nostro Comune”.

583978
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube