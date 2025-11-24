Volley. La Green Sport Modica batte Solario 3 a 0 e rafforza il primato

Modica, 24 novembre 2025 – Arriva la quarta vittoria consecutiva nel campionato di serie D femminile girone D per la Green Sport Modica che al Geodetico della Sorda batte 3 a 0 la Fitness Solario.

Un primo set molto equilibrato quello tra le due formazioni, con la formazione modicana che riesce ad avere la meglio con il punteggio di 25/23.

Nel secondo set la compagine modicana guidata dal trio Borgese-Failla e Pelligrino parte subito forte acquisendo un vantaggio di ben 7 punti fino al 23/16, quando la formazione ospite guidata da coach Pappalardo le riduce a 2 provando a riaprire il set. Sul punteggio di 23/21 coach Borgese scuote le sue, Melilli & Co recepiscono il messaggio e fanno loro il set con il punteggio di 25/22.

Avanti 2 a 0, il sestetto della contea nel terzo set non lascia nulla al caso e con una buona trama di gioco chiude i conti con il punteggio di 25/09.

Arrivano così altri 3 punti per la Green Sport Modica che rafforza il primato in classifica, per il trio Borgese-Failla e Pellegrino si tratta della quarta vittoria consecutiva.

Melilli & Co da domani saranno già a lavoro per preparare il prossimo impegno di sabato 29 novembre, quando affronteranno in trasferta l’Aurora Siracusa.

ASD GREEN SPORT MODICA 3 – FITNESS SOLARINO 0

(25/23;25/22;25/09)

Salva