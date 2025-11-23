Giunta Comunale di Ragusa: Si è dimesso l’assessore D’Asta

Ragusa, 23 Settembre 2026 – Il panorama politico della Giunta comunale di Ragusa è interessato da un rimpasto. Il Sindaco, con un annuncio divulgato tramite i suoi canali social, ha comunicato di aver accettato le dimissioni dell’assessore Mario D’Asta, ringraziandolo per il lavoro svolto nei suoi due anni e mezzo di mandato.

Le dimissioni hanno reso necessaria una riorganizzazione delle deleghe all’interno dell’esecutivo, che il Sindaco ha prontamente ridistribuito tra gli assessori già in carica.

Nuove Assegnazioni e Deleghe

La riassegnazione mira a garantire la continuità amministrativa e a rafforzare specifici settori:

• Assessore Vicesindaco Gianni Giuffrida

• Gli è stata attribuita la cruciale delega all’Ambiente. Giuffrida aggiunge così questa responsabilità a quelle già detenute.

• Assessore Giovanni Iacono

• Subentra nelle deleghe del Verde e dei Servizi cimiteriali.

• Assessora Catia Pasta

• Le è stata assegnata la delega allo Sviluppo economico. Questa delega era precedentemente gestita dall’assessore Giorgio Massari.

La mossa del Sindaco conferma la sua volontà di dare nuova linfa ad alcuni settori nevralgici dell’amministrazione e di proseguire con l’azione di governo, pur nel rispetto delle scelte personali dell’ex assessore D’Asta. La nuova configurazione della Giunta è immediatamente operativa.

