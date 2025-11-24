Monterosso si mobilita per la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne

Monterosso Almo, 24 novembre 2025 – Un forte messaggio di impegno civile e sensibilizzazione verrà lanciato dall’associazione ARCI Monterosso Nuova Associazione in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, che celebrata domani , 25 novembre, con una serie iniziative pubbliche in Piazza San Giovanni con inizio alle ore 17. L’i iziativa avrà inizio con il sit-in presso la Panchina Rossa, simbolo della lotta contro i femminicidi, accompagnato dall’installazione di scarpe rosse, evocative delle vittime di violenza. Emozionante sarà la recita di poesie seguita da un gesto simbolico: la deposizione di una rosa in ricordo delle donne che non ci sono più.

La manifestazione prevede inoltre una proiezione sulla facciata di Casa Sardo di frasi e versi dedicati alla resistenza contro ogni forma di abuso.

