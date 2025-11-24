  • 24 Novembre 2025 -
Comiso | Cronaca

Nuovo atto vandalico a Comiso: ancora una scuola presa di mira nottetempo

Tempo di lettura: 2 minuti

Comiso, 24 Novembre 2025 – Un’altra notte di vandalismo ha scosso la comunità scolastica di Comiso. Dopo gli episodi registrati lo scorso fine settimana, che avevano interessato la scuola dell’infanzia San Biagio e la palestra dell’ex Pirandello, i malviventi hanno nuovamente preso di mira gli istituti cittadini, concentrandosi questa volta su altri tre plessi.

I bersagli del raid notturno sono stati la scuola primaria Senia, dove fortunatamente è stato riscontrato solo l’infrazione del vetro di una finestra, e due scuole dell’infanzia: la Senia (in via Martin Luther King) e la Campo Sportivo (in Viale della Resistenza).

Dalle prime verifiche effettuate, sembrerebbe che i responsabili abbiano asportato poco o nulla dalle due scuole dell’infanzia. Il vero scopo del raid, tuttavia, appare essere stato quello di distruggere: gli interni delle strutture sono stati infatti trovati completamente messi a soqquadro, con disordine e danni diffusi.

Un quadro di degrado che include la presenza di tracce di cibo lasciate sui serramenti e, ancor più grave, di escrementi abbandonati nei servizi igienici.

Sui muri e sulle pareti sono inoltre comparse delle scritte, in particolare una serie di numeri, che al momento potrebbero costituire una potenziale “firma” o traccia lasciata dagli autori.

L’intero episodio è stato denunciato alla polizia di Stato, che ha avviato le indagini per risalire all’identità dei “soliti ignoti” responsabili di questa ennesima ondata di attacchi contro le scuole della città.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

