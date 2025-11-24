Perizia del CTU per fare luce sull’incidente in cantiere a Pozzallo. Morì un operaio

Ragusa, 24 Novembre 2025 – La Procura della Repubblica di Ragusa ha disposto una perizia tecnica irripetibile a seguito della tragedia sul lavoro del 17 novembre scorso in Corso Vittorio Veneto a Pozzallo. Le operazioni, affidate ad un Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) nominato dalla Procura della Repubblica (dovrà effettuare una perizia essenziale per chiarire la dinamica e le responsabilità del tragico evento costato la vita a un operaio,Artur Deliu, operaio di 36 anni, alle dipendenze di un’impresa edile, colpito dalla gru mentre lavorava sul tetto di un immobile, si svolgeranno martedì e mercoledì.

