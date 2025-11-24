  • 24 Novembre 2025 -
  
Cultura | Modica

Modica. V appuntamento al Caffè Quasimodo con Luigi Amodeo

Modica, 24 novembre 2025 – Si terrà sabato 29 novembre, alle ore 17.30 al Palazzo della Cultura, il quinto appuntamento letterario del Caffè Quasimodo di Modica. Sarà dedicato allo scrittore Luigi Amodeo, e vedrà la presentazione del libro dal titolo “Da che pulpito viene la predica?”
A parlare del volume saranno Giuseppe Barone, docente emerito dell’Università di Catania, e don Crescenzio Mucia, parroco della Chiesa S.Anna di Modica. Sarà l’autore stesso a intrattenere il pubblico con letture del testo, mentre Giovanni Rosa animerà la serata con intermezzi musicali alla fisarmonica.
“Luigi Amodeo, afferma Domenico Pisana, Presidente del Caffè Quasimodo, è noto scrittore umorista e satirico, conosciuto per la sua abilità nel trattare argomenti seri o complessi con la lente dell’umorismo e della satira, spesso attingendo al mondo della vita quotidiana, della politica e delle dinamiche sociali e religiose. L’autore si diverta a puntare il dito, in modo ironico e bonario, contro le contraddizioni, le manie e le incoerenze della gente comune e, probabilmente, delle figure che si credono al di sopra di ogni critica; il suo obiettivo, in linea con la migliore tradizione umoristica, è quello di offrire una “cura del sorriso”. Leggere il suo libro è come partecipare a una seduta di auto-analisi collettiva, dove si ride dei vizi altrui scoprendo, magari, che sono anche un po’ i nostri”.

© Riproduzione riservata

