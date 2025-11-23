  • 23 Novembre 2025 -
Ragusa | Sport

Ragusa Calcio, punto d’oro a Barcellona Pozzo di Gotto: gli Azzurri scalano la classifica

Tempo di lettura: 2 minuti

NUOVA IGEA VIRTUS  0

RAGUSA                              0

Barcellona Pozzo di Gotto, 23 Novembre 2025 –  – Il Ragusa Calcio continua la sua striscia positiva strappando un importantissimo pareggio sul campo ostile di Barcellona Pozzo di Gotto. Dopo la convincente vittoria casalinga di domenica scorsa contro il Savoia, gli azzurri si confermano una vera e propria “ammazza-grandi”, tenendo testa a quella che è considerata una delle corazzate del campionato.

Questo risultato non è solo un punto guadagnato, ma un segnale forte lanciato al campionato e un’iniezione di fiducia fondamentale per il futuro della squadra. I ragazzi del Ragusa hanno dimostrato carattere e determinazione, riuscendo a contenere gli attacchi dei padroni di casa e a tornare a casa con un meritato punto.

Grazie a questi due risultati positivi consecutivi, il Ragusa ha raccolto 4 punti nelle ultime due giornate portando il suo totale in classifica a quota 11. Un bottino prezioso che permette agli azzurri di compiere un significativo balzo in avanti: per la prima volta in questa stagione, la squadra si è infatti portata in zona play-out, uscendo momentaneamente dalle secche della retrocessione diretta.

Il pareggio odierno contro un avversario di altissimo livello lascia ben sperare i tifosi e l’ambiente per il prosieguo del campionato.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione.

