Monterosso Almo. Dal 20 novembre chiusura temporanea dell’Ufficio Postale per lavori del Progetto Polis

Monterosso Almo, 23 novembre 2025 – L’Ufficio Postale del borgo Monterosso, sito in Via del Mercato n. 76 , sarà temporaneamente chiuso al pubblico dal 20 novembre al 5 gennaio 2026. La chiusura è stata resa necessaria per consentire l’avvio dei lavori previsti nell’ambito del “Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale “ , che punta a modernizzare e digitalizzare i servizi offerti ai cittadini. Durante il periodo di chiusura sarà operativo un Ufficio Postale Mobile in Piazza San Giovanni e nei primi giorni di dicembre a Largo Mazzini, dove sarà possibile:

– Ritirare pacchi e corrispondenza in giacenza,

– Effettuare operazioni non eseguibili in circolarità, come quelle legate a conti e libretti radicati nell’ufficio di Monterosso. Per le altre esigenze postali, i cittadini potranno comunque recarsi presso l’Ufficio Postale di Giarratana, in Via Calatafimi n. 2, aperto dal lunedì al venerdì dalle 08,20 alle 13,35 e il sabato dalle 08,20 alle 12,35. L’intervento rientra in un piano nazionale volto a trasformare gli Uffici Postali in sportelli “ polifunzionali “ al servizio delle comunità, anche nelle aree interne e meno urbanizzate.

Nella foto l’Ufficio Postale Mobile in piazza San Giovanni.

