Scicli. Chiuso palazzo Spadaro, iniziati i lavori di climatizzazione

Scicli, 23 novembre 2025 – Sono iniziati i lavori per l’installazione dell’impianto di climatizzazione di palazzo Spadaro a Scicli, ora inaccessibile al pubblico.

L’immobile settecentesco sede dell’assessorato alla cultura del Comune di Scicli, che ospita una pinacoteca del “Gruppo di Scicli”, sarà dotato di un moderno impianto di climatizzazione nel salone Falcone e Borsellino e nella cosiddetta stanza rossa che precede il salone.

La riapertura del palazzo è prevista in dicembre.

