Eccellenza, B. Il Modica Calcio non si ferma più: Leonzio battuta 2-0, è l’ottava vittoria consecutiva

MODICA 2

LEONZIO 0

Modica Calcio: Romano, Sessa, Asero, Savasta, Misseri, Mollica, Alioto, Sangare, Intzidis, Cappello, Bonanno. Panchina: Truppo, Incatasciato, Belluso, Nicolò Brugaletta, Torregrossa, Simone Brugaletta, Calabrese, Federico, Torres. Allenatore: Filippo Raciti.

Leonzio: Caruso, Campagna, Midolo, Fousseny, Tornatore, Ippolito, Sequenza, Stefano, Famà, Picchi, Loubassou. Panchina: Castrianni, Battaglia, Di Pietro, Kabangu, Danese, Ricceri, Carnazza, Mazzaglia, Parisi. Allenatore: Giuseppe Sequenza.

Marcatori: 20’ Asero (M), 92′ Bonanno rig. (M)

Ammoniti: Sessa, Mollica, Intzidis (M), Famà, Fousseny, Parisi, Stefano, Tornatore (L)

Espulso: Parisi (L)

Modica, 23 Novembre 2025 – Continua inarrestabile la marcia trionfale del Modica, che anche oggi ha archiviato la sua ottava vittoria consecutiva superando tra le mura amiche la Leonzio per 2-0. La squadra di mister Filippo Raciti ha dominato l’incontro, dimostrando solidità difensiva e grande efficacia offensiva, seppur trovando il gol della sicurezza solo nel finale.

I ” modicani hanno imposto il proprio ritmo fin dalle prime battute, sbloccando il risultato al 2o’. L’azione del vantaggio è un vero gioiello: Asero recupera palla sul vertice sinistro dell’area di rigore e lascia partire un destro a giro imprendibile che si insacca direttamente sotto l’incrocio dei pali, per l’1-0 Modica.

La Leonzio, pur subendo il gioco dei padroni di casa, ha avuto un paio di sussulti a cavallo della mezz’ora. Al 37′, un’azione ben orchestrata sull’asse Famà-Picchi-Stefano ha tagliato fuori la difesa modicana, ma l’estremo difensore Romano è stato provvidenziale nel metterci una pezza. Solo un minuto dopo, l’occasione più clamorosa per gli ospiti: Picchi, servito in area da Sequenza, si è trovato a tu per tu con il portiere modicano ma è riuscito clamorosamente a sbagliare la conclusione.

Nel secondo tempo, la musica non è cambiata: il Modica ha continuato a spingere, costringendo i bianconeri della Leonzio a difendersi con ordine e abnegazione. La rete del raddoppio sembrava stregata.

Al 57′ il pubblico ha trattenuto il fiato su un’azione spettacolare: cross dalla sinistra ancora di Asaro e Sessa si è inventato una magnifica rovesciata che, purtroppo per lui, si è stampata sulla traversa. La Leonzio ha provato a rispondere al 61′ con una punizione dal limite affidata al sinistro di Picchi, ma un attento Romano è riuscito ad alzare sulla traversa, neutralizzando il pericolo.

Il Modica ha cercato il secondo gol fino all’ultimo respiro. Al 91′, la sfortuna si è nuovamente abbattuta sui rossoblù con Bonanno che ha colpito il montante a portiere battuto.

Il raddoppio è arrivato solo un minuto dopo. L’arbitro ha concesso un calcio di rigore al Modica per un atterramento di Belluso da parte di Tornatore, un episodio che ha lasciato perplessi molti, ritenuto da più parti come un fischio generoso. Dal dischetto, però, Bonanno ha spiazzato il portiere, fissando il risultato sul definitivo 2-0 (nella foto il rigore).

Il Modica, con questa ottava perla, consolida la sua posizione in classifica e lancia un segnale forte al campionato: la squadra di Raciti è in un momento di forma eccezionale e non ha intenzione di fermarsi.

RISULTATI 11^ GIORNATA

Messana – Gioiosa 3 – 2

Leonfortese – Acquadolcese 3 – 1

Modica – Leonzio 2 – 0

Vittoria – Palazzolo 3 – 0

Melilli – Giarre 0 – 0

Nebros – Atl. Catania 2 – 0

Niscemi – Mazzarrone 2 – 2

Rosmarino – Avola 2 – 3

CLASSIFICA

Avola e Modica 28

Atl. Catania e Messana 23

Vittoria e Leonzio 19

Mazzarrone 18

Niscemi e Gioiosa 16

Rosmarino 12

Nebros 10

Giarre 9

Acquadolcese e Leonfortese 7

Melilli 6

Palazzolo 5