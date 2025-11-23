  • 23 Novembre 2025 -
  • 23 Novembre 2025 -
Marina di Modica | Sport

Marina di Modica ospiterà per il secondo anno consecutivo una Tappa Gold di Beach Volley

Roma, 23 Novembre 2025 – La Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), come già avevamo annunciato, ha ufficialmente assegnato a Marina di Modica la sede di una delle sole quattro Tappe Gold nazionali di beach volley, in programma dal 10 al 12 luglio 2026. Si tratta di una prestigiosa riconferma che premia il territorio e l’eccellenza organizzativa dimostrata nelle precedenti edizioni.

L’appuntamento del 2026 si preannuncia come un evento imperdibile per gli appassionati, con la presenza dei migliori atleti del panorama nazionale e un programma ricco di spettacolo sportivo, capace di coinvolgere l’intera comunità. Ancora vivo è l’entusiasmo per l’ultima edizione, nella quale trionfarono le coppie Daniele Lupo – Davide Borraccino e Chiara They – Sara Breidenbach.

«Siamo orgogliosi di annunciare che Marina di Modica ospiterà nuovamente una Tappa Gold (le altre sedi saranno Termoli, Montesilvano e Caorle, dove si terrà la finale scudetto, ndr)» dichiara Fabio Nicosia, presidente di ASD I Soci. «Questa conferma rappresenta non solo una vittoria per il nostro territorio, ma anche un grande riconoscimento per il lavoro e la passione del nostro team. Senza l’impegno costante e la professionalità di tutte le persone coinvolte, la Federazione non ci avrebbe affidato nuovamente un evento di tale livello. Due anni fa abbiamo scommesso su Marina di Modica come sede di una Tappa Gold e oggi possiamo dire con soddisfazione che quella scommessa è stata vinta alla grande».

Nicosia aggiunge: «Un traguardo eccezionale, ma è giusto che i meriti siano attribuiti con il loro reale valore: senza l’impegno di Ignazio Abbate alla Regione, per il nostro territorio e per le sue eccellenze da valorizzare, non avremmo neanche pensato di candidarci. A lui va il maggiore plauso. Fondamentali sono stati anche la condivisione e la fiducia della sindaca Maria Monisteri e dell’Amministrazione Comunale di Modica. Infine, è doveroso sottolineare il grande, appassionato lavoro dei Soci: è grazie a loro se ho l’onore di guidare una squadra capace di raggiungere risultati così importanti».

 

