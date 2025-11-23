25 Novembre a Modica: Tavola rotonda sul tema “Violenza e Tutele: tra passato, presente e futuro”

MODICA, 25 novembre 2025 – La Rete Fuori dall’Ombra, guidata dall’Associazione Ipso facto e forte di un impegno decennale in occasione dell’8 Marzo e del 25 Novembre, ha organizzato l’evento centrale del suo programma per la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le Donne.

Alle ore 17:30 presso il Palazzo della Cultura di Modica si terrà la Tavola Rotonda dal titolo: “Violenza e tutele: tra passato, presente e futuro”. L’incontro si propone di analizzare e discutere il sistema di protezione offerto alle vittime, chiamando a raccolta le principali figure professionali e istituzionali coinvolte nella lotta e nel contrasto alla violenza di genere.

L’alta caratura del panel di relatori assicura una prospettiva multidisciplinare sul tema. Interverranno:

ssa Giovanna Triberio: Psicologa e Psicoterapeuta.

Psicologa e Psicoterapeuta. Lorenzo Cariola: Dirigente del Commissariato di P.S. di Modica, Vice Questore Aggiunto.

Dirigente del Commissariato di P.S. di Modica, Vice Questore Aggiunto. ta Laura Vernuccio: Operatrice dello Sportello Antiviolenza.

Operatrice dello Sportello Antiviolenza. ta Elena Frasca: Presidente del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine Forense di Ragusa.

Presidente del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine Forense di Ragusa. ssa Concetta Carrusci: già Vice Prefetto Vicario presso la Prefettura di Siracusa.

già Vice Prefetto Vicario presso la Prefettura di Siracusa. ssa Eugenia Calvaruso: Vice Presidente Centro Studi della Contea.

Vice Presidente Centro Studi della Contea. Giusy Caccamo: Responsabile Casa Protetta “La forza della Vita”.

Responsabile Casa Protetta “La forza della Vita”. Carla Avola e Asia Amato: Rappresentanti della Consulta Provinciale degli Studenti e d’Istituto Liceo Classico, per portare la voce delle nuove generazioni.

L’evento sarà moderato dalla Prof.ssa Teresa Floridia, Presidente dell’Associazione Ipso Facto.

Le attività della Rete, che in questi giorni è presente anche nelle scuole, nei supermercati e in eventi esterni a Ispica (“Rinascita delle Donne dopo la violenza…”) e Pozzallo (“Rompiamo il silenzio”), testimoniano un impegno che si protrae per 365 giorni l’anno nell’accoglienza e nell’assistenza delle donne in difficoltà.

A conclusione della Tavola Rotonda, come gesto di solidarietà, verrà effettuata una donazione alla cooperativa sociale Gustamì, grazie alla preziosa collaborazione con le Donne del Vino, la Fattoria Delle Torri e la Palestra Vitality.

La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa per riflettere e sostenere questa importante battaglia di civiltà.

