  • 23 Novembre 2025 -
Sport | Vittoria

Vittoria rinasce con Figliomeni: Palazzolo travolto 3-0 in casa

Tempo di lettura: 2 minuti

VITTORIA    3

PALAZZOLO 0

Vittoria, 23 Novembre  2025  – Aria nuova e subito vittoria convincente per il Vittoria Calcio. Con il nuovo tecnico Antonio Figliomeni in panchina, la squadra biancorossa ha superato senza problemi il fanalino di coda Palazzolo, rifilando un secco 3-0 tra le mura amiche. Una prestazione che dimostra come il gruppo abbia superato la recente fase critica e sia pronto a risalire la china.

La partita si è incanalata subito sui binari giusti già nel primo tempo grazie alla doppietta che ha messo in cassaforte il risultato. I gol di Lucarelli e Russotto hanno indirizzato il match, permettendo al Vittoria di andare al riposo in totale controllo.

Nella ripresa, è ancora l’incontenibile Lucarelli a salire in cattedra, realizzando la sua personale doppietta e fissando il risultato sul definitivo 3-0. L’ottima prova del Vittoria è un segnale di ripresa e un auspicio per un futuro più sereno.

Con questi tre punti, il Vittoria raggiunge quota 19 in classifica. Nonostante la vittoria netta, la vetta continua a distare nove lunghezze, con la coppia di testa che viaggia a quota 28 punti. La cura Figliomeni è iniziata nel migliore dei modi: ora l’obiettivo è trovare continuità per accorciare il divario.

© Riproduzione riservata

