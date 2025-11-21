  • 21 Novembre 2025 -
Politica | Pozzallo | Slider

Pozzallo più vicina al mondo del lavoro: in arrivo lo “Sportello Virtuale C.P.I.”

Tempo di lettura: 2 minuti

Pozzallo, 21 Novembre 2025  – È in fase avanzata l’iter per l’attivazione a Pozzallo dei servizi di “Sportello Virtuale C.P.I.” (Centro per l’Impiego), un’importante novità finalizzata all’erogazione da remoto dei Servizi per il Lavoro in favore dei cittadini del Comune.

La notizia emerge da una comunicazione ufficiale inviata al Sindaco di Pozzallo e per conoscenza all’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, oltre che al Dirigente del Servizio XIII Centro per l’Impiego di Ragusa.

Il servizio, che vede la società Vodafone Italia S.p.A. come partner tecnologico del progetto regionale, mira a portare i servizi propri dei Centri per l’Impiego (come accoglienza, informazione, orientamento e stipula del Patto di Servizio Personalizzato) direttamente in un punto fisico messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale, senza la necessità di recarsi negli uffici centrali.

Nella missiva, si prende atto della disponibilità manifestata dal Comune per l’attivazione e si invita il Sindaco a comunicare, sia agli uffici regionali che alla società Vodafone, i contatti di un referente di progetto locale. “Al fine di attivare nel più breve tempo possibile detti servizi presso i locali messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale, la società Vodafone Italia S.p.A. avrà cura di espletare tutte le attività propedeutiche all’installazione e messa in opera delle apparecchiature necessarie…”

L’obiettivo è quello di rendere i servizi per l’occupazione più accessibili e capillari, intercettando con maggiore efficacia la domanda e l’offerta di lavoro sul territorio di Pozzallo.

Per la messa in opera del progetto, l’Amministrazione Comunale è stata, inoltre, invitata a rendere disponibile il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze), adempimento fondamentale per la sicurezza nei luoghi di lavoro che ospiteranno le nuove apparecchiature.

Per ogni chiarimento sul progetto, sono stati indicati i recapiti del D.E.C. (Direttore dell’Esecuzione del Contratto) e del R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento):

“Il passo successivo – spiega il sindaco, Roberto Ammatuna – sarà quello di  individuare da parte nostra, rapidamente, il referente e a fornire i locali per consentire a Vodafone Italia di procedere con l’installazione delle postazioni tecnologiche e l’avvio del servizi”o.

© Riproduzione riservata

