Attualità | Scicli

Disinfestazione a Scicli per la prevenzione della potenziale diffusione del virus West Nile

Dal 24 al 27 novembre. Inizio delle operazioni dalle ore 23:00
Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli, 21 novembre 2025 – L’amministrazione comunale di Scicli ha programmato una disinfestazione straordinaria del territorio per la prevenzione dell’eventuale diffusione del virus West Nile secondo il seguente calendario:

24 e 25 novembre, Scicli e quartiere Jungi, a partire dalle ore 23:00;

26 novembre, Donnalucata e Playa Grande, dalle ore 23:00;

27 novembre Cava d’Aliga e Sampieri, dalle ore 23:00.

Avvertenze: chiudere le finestre, togliere indumenti ed essenze dai balconi, non lasciare alimenti, anche per animali domestici, all’esterno.

1 commento su “Disinfestazione a Scicli per la prevenzione della potenziale diffusione del virus West Nile”

  1. Paolo

    Non ho capito, sta zanzara è itinerante, sta facendo il tour barocco? Più di un mese fa a Ragusa, settimane fa a Modica, ora Scicli.
    Fra un paio di settimane Noto?

