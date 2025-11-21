Scicli, 21 novembre 2025 – L’amministrazione comunale di Scicli ha programmato una disinfestazione straordinaria del territorio per la prevenzione dell’eventuale diffusione del virus West Nile secondo il seguente calendario:
24 e 25 novembre, Scicli e quartiere Jungi, a partire dalle ore 23:00;
26 novembre, Donnalucata e Playa Grande, dalle ore 23:00;
27 novembre Cava d’Aliga e Sampieri, dalle ore 23:00.
Avvertenze: chiudere le finestre, togliere indumenti ed essenze dai balconi, non lasciare alimenti, anche per animali domestici, all’esterno.
1 commento su “Disinfestazione a Scicli per la prevenzione della potenziale diffusione del virus West Nile”
Non ho capito, sta zanzara è itinerante, sta facendo il tour barocco? Più di un mese fa a Ragusa, settimane fa a Modica, ora Scicli.
Fra un paio di settimane Noto?