Scicli. La Giunta Marino incontra la Cna. Sul tappeto i temi dello sviluppo economico

Scicli, 21 novembre 2025 – Il sindaco Mario Marino e la giunta comunale hanno incontrato ieri la Cna provinciale e cittadina per un confronto sulle tematiche dello sviluppo economico del territorio.

All’incontro erano presenti, oltre al primo cittadino, gli assessori Cettina Portelli ed Enzo Giannone, e Giampaolo Roccuzzo presidente territoriale Cna Ragusa, Carmelo Caccamo segretario Territoriale Ragusa, Alessio Pacetto vice presidente territoriale Ragusa, Marco D’Aparo presidente Balneatori Ragusa, Franco Spadaro responsabile organizzativo Cna Scicli.

Si è discussa anche la proposta dell’associazione di categoria della creazione di una Consulta del turismo, la cui istituzione è demandata alla redazione e approvazione di un dedicato Regolamento consiliare.

