Piano Particolareggiato, il PD Ragusa: “Incarico sotto soglia per poche centinaia di euro”

Ragusa, 21 novembre 2025 – La segreteria cittadina del Partito Democratico di Ragusa ha depositato questa mattina una istanza formale di accesso agli atti per ottenere tutta la documentazione relativa agli incarichi affidati dal Comune per la variante al Piano Particolareggiato del Centro Storico.

L’obiettivo è verificare eventuali ipotesi di conflitto di interessi e il rispetto del principio di rotazione, presidi fondamentali per garantire correttezza e trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche.

Dagli atti risulta che l’amministrazione ha affidato un incarico da €139.568, determinato a poche centinaia di euro sotto la soglia dei €140.000 prevista per gli affidamenti diretti, evitando così procedure comparative più trasparenti .

A questo si aggiunge un secondo incarico distinto, del valore di €26.644, finalizzato al supporto esterno al RUP .

Sebbene si tratti di prestazioni diverse, il Comune ha scelto di procedere con due affidamenti diretti paralleli, impegnando oltre 160 mila euro complessivi senza alcuna selezione aperta.

Il Partito Democratico sottolinea inoltre che l’ultimo Piano Particolareggiato del Centro Storico fu approvato durante la Giunta Dipasquale e interamente redatto dagli uffici comunali, senza costi esterni, in un periodo in cui il PD sedeva all’opposizione: una dimostrazione concreta di come l’amministrazione possa funzionare in modo efficiente valorizzando le proprie professionalità interne.

Con l’istanza depositata, il PD chiede:

– l’elenco dei progetti presentati al Comune dal professionista incaricato negli ultimi dieci anni, con particolare attenzione a quelli non avviati;

– l’elenco di tutti gli incarichi ricevuti negli ultimi sette anni, evidenziando quelli ancora in corso.

Ragusa merita una pianificazione seria, trasparente e rispettosa delle regole. Il Partito Democratico vigilerà affinché l’intero iter della variante al Piano Particolareggiato sia guidato esclusivamente dall’interesse pubblico, senza zone d’ombra né favoritismi.

