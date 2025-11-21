  • 21 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 21 Novembre 2025 -
Politica | Ragusa

Piano Particolareggiato, il PD Ragusa: “Incarico sotto soglia per poche centinaia di euro”

Depositata istanza di accesso agli atti per verificare conflitti di interesse e rotazione degli incarichi”
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 21 novembre 2025 – La segreteria cittadina del Partito Democratico di Ragusa ha depositato questa mattina una istanza formale di accesso agli atti per ottenere tutta la documentazione relativa agli incarichi affidati dal Comune per la variante al Piano Particolareggiato del Centro Storico.
L’obiettivo è verificare eventuali ipotesi di conflitto di interessi e il rispetto del principio di rotazione, presidi fondamentali per garantire correttezza e trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche.
Dagli atti risulta che l’amministrazione ha affidato un incarico da €139.568, determinato a poche centinaia di euro sotto la soglia dei €140.000 prevista per gli affidamenti diretti, evitando così procedure comparative più trasparenti .
A questo si aggiunge un secondo incarico distinto, del valore di €26.644, finalizzato al supporto esterno al RUP .
Sebbene si tratti di prestazioni diverse, il Comune ha scelto di procedere con due affidamenti diretti paralleli, impegnando oltre 160 mila euro complessivi senza alcuna selezione aperta.
Il Partito Democratico sottolinea inoltre che l’ultimo Piano Particolareggiato del Centro Storico fu approvato durante la Giunta Dipasquale e interamente redatto dagli uffici comunali, senza costi esterni, in un periodo in cui il PD sedeva all’opposizione: una dimostrazione concreta di come l’amministrazione possa funzionare in modo efficiente valorizzando le proprie professionalità interne.
Con l’istanza depositata, il PD chiede:
– l’elenco dei progetti presentati al Comune dal professionista incaricato negli ultimi dieci anni, con particolare attenzione a quelli non avviati;
– l’elenco di tutti gli incarichi ricevuti negli ultimi sette anni, evidenziando quelli ancora in corso.
Ragusa merita una pianificazione seria, trasparente e rispettosa delle regole. Il Partito Democratico vigilerà affinché l’intero iter della variante al Piano Particolareggiato sia guidato esclusivamente dall’interesse pubblico, senza zone d’ombra né favoritismi.

583618
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube