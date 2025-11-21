  • 21 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 21 Novembre 2025 -
Attualità | Vittoria

Vittoria. Fiera del Cavallo Ipparino: nessuna irregolarità sullo stato di salute degli equini

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 21 novembre 2025 – In merito alla segnalazione riguardante le presunte condizioni critiche di un cavallo presente alla Fiera del Cavallo Ipparino del 9 novembre 2025, Vittoria Mercati Srl chiarisce che tutti gli accertamenti sanitari ufficiali confermano la regolarità dell’evento.
Dalla documentazione del veterinario incaricato e dai controlli dell’ASP 7 di Ragusa risulta che:
• Tutti i Modelli 4 di trasporto erano regolari;
• Gli equini presenti erano in buono stato di salute, senza segni di malattia;
• L’unico episodio registrato riguarda una lieve lesione accidentale, prontamente medicata;
• L’animale ha fatto regolare rientro nella propria azienda, con indicazioni cliniche per il proseguimento delle cure;
• La vigilanza veterinaria è stata garantita per l’intera durata della manifestazione.
Alla luce delle verifiche, non emergono violazioni né criticità relative al benessere animale.
Vittoria Mercati Srl conferma la massima collaborazione con gli organi di controllo e il proprio impegno per garantire eventi sicuri e conformi alle normative.

583621
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube