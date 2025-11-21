Vittoria. Fiera del Cavallo Ipparino: nessuna irregolarità sullo stato di salute degli equini

Vittoria, 21 novembre 2025 – In merito alla segnalazione riguardante le presunte condizioni critiche di un cavallo presente alla Fiera del Cavallo Ipparino del 9 novembre 2025, Vittoria Mercati Srl chiarisce che tutti gli accertamenti sanitari ufficiali confermano la regolarità dell’evento.

Dalla documentazione del veterinario incaricato e dai controlli dell’ASP 7 di Ragusa risulta che:

• Tutti i Modelli 4 di trasporto erano regolari;

• Gli equini presenti erano in buono stato di salute, senza segni di malattia;

• L’unico episodio registrato riguarda una lieve lesione accidentale, prontamente medicata;

• L’animale ha fatto regolare rientro nella propria azienda, con indicazioni cliniche per il proseguimento delle cure;

• La vigilanza veterinaria è stata garantita per l’intera durata della manifestazione.

Alla luce delle verifiche, non emergono violazioni né criticità relative al benessere animale.

Vittoria Mercati Srl conferma la massima collaborazione con gli organi di controllo e il proprio impegno per garantire eventi sicuri e conformi alle normative.

Salva