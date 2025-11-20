Scontro violento sulla ex SP 17 tra Scoglitti e Vittoria: 3 mezzi coinvolti, un uomo in prognosi riservata

Scoglitti, 20 novembre 2025 – Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, mercoledì 20 novembre, lungo la ex Strada Provinciale 17, arteria che collega Scoglitti a Vittoria. Il sinistro ha coinvolto in una carambola violenta tre veicoli: uno scooter, una Mercedes-Benz e un furgone commerciale.

L’impatto è stato particolarmente severo e ha lasciato sulla carreggiata un’impressionante scena di detriti e lamiere danneggiate, richiedendo l’immediato intervento dei soccorsi e delle Forze dell’Ordine.

La vittima più grave è un cittadino extracomunitario che, a seguito dello scontro, ha riportato ferite tali da rendere necessaria l’ospedalizzazione. L’uomo si trova attualmente in prognosi riservata.

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 per prestare le prime cure al ferito e la Polizia Locale di Vittoria, che ha condotto i rilievi tecnici per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

La ex SP 17 è rimasta parzialmente chiusa al traffico per diverse ore, con la viabilità gestita tramite deviazioni obbligatorie. Successivamente, la ditta Sicurezza e Ambiente ha provveduto alla bonifica della strada, rimuovendo detriti e materiali pericolosi per ripristinare le condizioni di sicurezza.

foto Franco Assenza

Salva