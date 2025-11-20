  • 20 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 20 Novembre 2025 -
Cronaca | News in primo piano | Scoglitti

Scontro violento sulla ex SP 17 tra Scoglitti e Vittoria: 3 mezzi coinvolti, un uomo in prognosi riservata

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Scoglitti, 20 novembre 2025 – Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, mercoledì 20 novembre, lungo la ex Strada Provinciale 17, arteria che collega Scoglitti a Vittoria. Il sinistro ha coinvolto in una carambola violenta tre veicoli: uno scooter, una Mercedes-Benz e un furgone commerciale.

L’impatto è stato particolarmente severo e ha lasciato sulla carreggiata un’impressionante scena di detriti e lamiere danneggiate, richiedendo l’immediato intervento dei soccorsi e delle Forze dell’Ordine.

La vittima più grave è un cittadino extracomunitario che, a seguito dello scontro, ha riportato ferite tali da rendere necessaria l’ospedalizzazione. L’uomo si trova attualmente in prognosi riservata.

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 per prestare le prime cure al ferito e la Polizia Locale di Vittoria, che ha condotto i rilievi tecnici per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

La ex SP 17 è rimasta parzialmente chiusa al traffico per diverse ore, con la viabilità gestita tramite deviazioni obbligatorie. Successivamente, la ditta Sicurezza e Ambiente ha provveduto alla bonifica della strada, rimuovendo detriti e materiali pericolosi per ripristinare le condizioni di sicurezza.

foto Franco Assenza

583544
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube