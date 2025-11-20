  • 20 Novembre 2025 -
Sport | Vittoria

Vittoria Calcio: gli Ultras assenti allo stadio, La protesta contro la società e’ chiara

Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 20 Novembre 2025 – Clima di forte tensione in casa Vittoria Calcio. Gli ultras della squadra siciliana hanno deciso di alzare la voce e manifestare il proprio dissenso nei confronti della dirigenza con un gesto eclatante: l’astensione dalle presenze allo stadio durante le partite casalinghe.

La protesta è stata resa visibile a tutti attraverso un chiaro striscione esposto sulla rete del rettangolo di gioco. Il messaggio, presumibilmente critico nei confronti delle scelte societarie, della gestione tecnica o dei risultati sportivi, ha trasformato lo stadio comunale, già privo del calore della tifoseria più accesa, in una cornice silenziosa e malinconica.

La decisione di lasciare vuota la Curva è un segnale forte e inequivocabile. Gli ultras, considerati il cuore pulsante del tifo, hanno optato per la forma di protesta più sentita: la mancanza del sostegno vocale e visivo, tradizionale motore emotivo della squadra. L’obiettivo è quello di spingere la società a riflettere sulla situazione attuale e a prendere provvedimenti per risolvere i problemi che hanno generato l’insoddisfazione.

 

foto Franco Assenza

© Riproduzione riservata

