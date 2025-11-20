  • 20 Novembre 2025 -
Acate | Politica

Arriva ad Acate un nuovo scuolabus. Fidone: “Risultato concreto per i nostri studenti e per la comunità scolastica”

Tempo di lettura: 2 minuti

Acate, 20 novembre 2025 – Un nuovo scuolabus è arrivato questa mattina ad Acate, pronto per entrare in servizio al servizio della popolazione scolastica della città. Un investimento importante di 109.000 euro, che garantirà un trasporto più sicuro, moderno e confortevole per 42 studenti.

L’operazione è stata possibile grazie a un finanziamento regionale di 80.000 euro, ottenuto grazie all’impegno dell’onorevole Giorgio Assenza, mentre la restante parte dei fondi, 29.000 euro, è stata coperta attraverso le economie delle compensazioni derivanti dagli impianti fotovoltaici sul territorio comunale. A dare la notizia è il primo cittadino Gianfranco Fidone che commenta con soddisfazione l’arrivo del mezzo: “E’ un giorno di festa per Acate e, in particolare, per le nostre famiglie e i nostri ragazzi. Questo scuolabus è il simbolo di una comunità che crede nel futuro, nell’importanza dell’istruzione e che dota la popolazione scolastica di un mezzo sicuro e funzionale. È un risultato concreto che risponde a un’esigenza reale della comunità”.

“Un ringraziamento particolare – prosegue il sindaco – va all’onorevole Giorgio Assenza, che ha creduto in questo progetto e si è speso in Regione per assicurare, con un emendamento alla scorsa finanziaria, le somme per centrare questo obiettivo. Un grazie al mio Vice Sindaco, Gianfranco Ciriacano, che ha immaginato letteralmente il futuro e che ha tradotto con concretezza questo obiettivo amministrativo in realtà. Dimostriamo ancora una volta come, collaborando tra istituzioni e sfruttando in modo oculato le risorse disponibili, come le economie del fotovoltaico, si possano portare servizi tangibili agli acatesi”.

583502
© Riproduzione riservata

