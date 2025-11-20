Omicidio Ottaviano a Scicli: il Riesame di Catania conferma il carcere per Giovanni Agosta

CATANIA/SCICLI, 20 Novembre 2025 – Il Tribunale del Riesame di Catania, presieduto da Gabriella Larato, ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di Giovanni Agosta (foto), 43 anni, di Scicli. Agosta è gravemente indiziato di essere l’autore dell’omicidio di Giuseppe Ottaviano, 41 anni, assassinato nella notte tra l’11 e il 12 maggio del 2024.

L’udienza, tenutasi dinanzi al Riesame, era stata richiesta dalla difesa dell’indagato, rappresentata dall’avvocato Maria Platania.

La linea difensiva si era concentrata su due aspetti principali: l’insussistenza degli indizi di colpevolezza a carico di Agosta, l’assenza delle reali esigenze di custodia cautelare, considerando che l’omicidio risale a circa 18 mesi fa.

Nonostante le argomentazioni della difesa, il Tribunale del Riesame ha accolto integralmente la richiesta della pubblica accusa, rappresentata in aula dal sostituto procuratore Santo Fornasier.

La decisione del collegio conferma dunque la gravità del quadro indiziario raccolto dalla Procura, ritenendo tuttora indispensabile la misura della detenzione in carcere per l’indagato.

Per Giovanni Agosta, dunque, resta confermata la misura restrittiva. Gli atti proseguiranno ora il loro corso in attesa degli sviluppi processuali.

Salva