  19 Novembre 2025
  19 Novembre 2025
Politica | Ragusa

Ragusa. Contributo solidarietà proprietari di cani, Hassen: “Un’altra delle beffe di questa amministrazione”

Ragusa, 19 novembre 2025 – “Il Contributo di Solidarietà per i proprietari di cani rappresenta un’altra delle beffe di questa Amministrazione comunale che da una parte organizza le gite di gruppo all’Anci e dall’altra scarica sui cittadini il peso della mala politica degli esponenti del suo stesso partito, come il presidente della Regione”. Lo dice la rappresentante cittadina del M5S di Ragusa, Najla Hassen rispetto al nuovo contributo che deve essere corrisposto da chi ha un cane per l’identificazione, registrazione o passaggio di proprietà presso l’anagrafe canina. “Questo contributo è stato imposto dalla Regione, la cui gestione fa acqua da tutte le parti – dice Hassen – ma potrebbe essere eliminato dai comuni che se ne potrebbero fare carico. Invece Cassì, come al solito, preferisce fare spallucce e scaricare il tutto sui cittadini, con un post sul profilo ufficiale del Comune anziché su quello del Sindaco che è molto più seguito, e senza prendere alcuna posizione politica in merito. Lo stesso Sindaco che, in campagna elettorale, aveva promesso mare e monti per contrastare il randagismo in modo etico e rispettoso, e che si è ridotto ad essere invece un semplice passacarte che non fiata davanti agli ordini calati dall’alto. Questa manovra, oltre a rendere economicamente più complicata l’adozione responsabile, avrà l’unico risultato di aumentare l’abbandono dei cani. Dunque, anziché contrastare il randagismo, come promesso, questo fenomeno è destinato ad aggravarsi ed aumentare”.

