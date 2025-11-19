  • 19 Novembre 2025 -
Attualità | Comiso

Il Lions Club Comiso Terra Iblea presenta il libro “Scaglie di tempo ritrovato” di Antonello Lauretta

Tempo di lettura: 2 minuti

Comiso, 19 novembre 2025 – Sarà la suggestiva cornice della Basilica Maria SS. Annunziata di Comiso a ospitare la presentazione del volume “ Scaglie di tempo ritrovato. La Basilica dell’Annunziata di Comiso”, scritto da Antonello Lauretta e pubblicato da Abulafia Editore, con prefazione di Don Girolamo Alessi.
L’evento, promosso dal Lions Club Comiso Terra Iblea presieduto da Rosario Alescio, si terrà venerdì prossimo 21 novembre alle ore 16,30. Sarà un momento di cultura e riflessione sul valore storico, artistico e spirituale della Basilica.
Alla presentazione interverranno S.E. Mons. Giuseppe La Placa, Vescovo di Ragusa, Don Girolamo Alessi, vicario foraneo, Don Biagio Aprile, parroco della Basilica, e il Sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari. Accanto a loro, i rappresentanti Lions: il Presidente Rosario Alescio, il Presidente dell’VIII Circoscrizione Lions Luigi Bellassai e il Primo Vice Governatore eletto del Distretto 108Yb Sicilia, Walter Buscema.
A dialogare con l’autore sarà l’editore Saro Di Stefano. Questo
libro è un saggio storico-critico sulla chiesa di Maria SS Annunziata di Comiso, un volume frutto di ricerche d’archivio e analisi approfondite. Il libro esamina eventi e personaggi in un contesto ampio, intrecciando microstoria e macro storia, con uno stile rigoroso ma narrativo, che offre nuove prospettive e dettagli inediti.
“ L’evento – afferma il presidente del Club Rosario Alescio – sarà un momento di approfondimento culturale e di valorizzazione del patrimonio storico della città di Comiso. L’appuntamento offrirà l’occasione per riscoprire la storia e la bellezza di uno dei luoghi più rappresentativi del nostro territorio, rafforzando la consapevolezza e la cura della nostra eredità culturale.”

© Riproduzione riservata

