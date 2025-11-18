  • 18 Novembre 2025 -
Economia | Ragusa

Ordine Commercialisti e Sicilindustria sulla gestione delle operazioni di esportazione. Il punto

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 18 novembre 2025 – Si è svolto con grande interesse, l’altro pomeriggio, il convegno sul tema “Come gestire correttamente le operazioni di esportazione: documentazione, procedure doganali e aspetti fiscali Iva”, tenutosi nella sala Giovanni Di Blasi dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa. L’iniziativa, organizzata dall’Ordine in collaborazione con Sicindustria Ragusa, ha rappresentato un’importante occasione di formazione e confronto su tematiche cruciali per la competitività delle imprese sui mercati internazionali. Dopo i saluti istituzionali di Maurizio Attinelli, presidente dell’Odcec Ragusa, e di Giorgio Cappello, presidente di Sicindustria Ragusa, ha introdotto i lavori Maria Teresa Tumino, past president Odcec Ragusa e presidente Ancrel Ragusa. La relazione tecnica è stata affidata a Luca Moriconi, esperto in materia doganale e docente presso l’Università degli Studi di Milano e l’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Durante il convegno sono stati affrontati temi fondamentali quali: documentazione e corrette procedure doganali; aspetti fiscali e Iva nelle operazioni di export; strategie operative per imprese e professionisti; evoluzione dei mercati e nuove competenze richieste. L’evento ha riscosso un notevole interesse, testimoniato dalla consistente partecipazione di professionisti e rappresentanti del mondo imprenditoriale. Il presidente Maurizio Attinelli ha dichiarato: “Lo straordinario entusiasmo dimostrato dai presenti conferma quanto sia fondamentale investire in momenti di formazione di qualità. Il nostro obiettivo è fornire strumenti concreti per affrontare le sfide dell’internazionalizzazione. Ragusa cresce grazie al dialogo e alla collaborazione tra imprese, professionisti e istituzioni. Il ‘modello Ragusa’ si costruisce così: con competenze, visione e sinergia”. I partecipanti hanno rivolto un sentito ringraziamento è stato rivolto all’Ordine dei commercialisti per l’impeccabile organizzazione e a Sicindustria per la collaborazione oltre al dott. Luca Moriconi per il prezioso contributo scientifico offerto.

