Comiso | Politica

Aeroporto Comiso, La Rosa(FI Vittoria): “Via le polemiche e occupiamoci di garantire il futuro”

Tempo di lettura: 2 minuti

Comiso, 18 novembre 2025 – “La continuità territoriale rappresenta un successo tangibile per il nostro territorio. Ora è il momento di trasformare i fatti in risultati concreti, lasciando da parte polemiche e provocazioni”. Così dichiara Andrea La Rosa, segretario cittadino di Forza Italia a Vittoria, sottolineando i primi importanti risultati ottenuti grazie all’impegno del partito e del governo regionale.
“Questa misura, frutto di un lavoro costante e determinato da parte di Forza Italia e del governo regionale, sta già mostrando numeri chiari e incoraggianti: 10.000 passeggeri nelle prime due settimane e 30.000 biglietti già venduti per le prossime settimane. Non si tratta di una semplice partenza, ma di un vero e proprio decollo strutturale e duraturo per il nostro aeroporto e per l’intero territorio. Voglio, altresì, ringraziare, evidenziandone anche le battaglie, l’impegno del comitato spontaneo di liberi cittadini e imprenditori che da qualche anno hanno intrapreso una battaglia a sostegno dello scalo, con diverse iniziative di sensibilizzazione. Va dato atto di avere alzato il livello di attenzione verso la struttura”.
Andrea La Rosa ribadisce l’importanza di continuare a investire sullo sviluppo dei collegamenti aerei: “Non possiamo e non dobbiamo accettare l’idea di un aeroporto vuoto, privo di voli e senza un indotto economico capace di crescere. È fondamentale puntare su un incremento dei voli e sull’ampliamento delle rotte disponibili”. Un ulteriore passo in avanti è rappresentato dallo sblocco dei fondi destinati al settore cargo e al potenziamento dell’aeroporto Pio La Torre: “Sono stati stanziati 47 milioni di euro per il miglioramento delle infrastrutture aeroportuali, insieme a interventi per potenziare i collegamenti stradali, fondamentali per garantire una rete di trasporti efficiente e moderna”. “Questo risultato – conclude La Rosa – è stato possibile grazie all’impegno di Forza Italia, degli alleati e di tutti i rappresentanti del centrodestra ibleo. Tuttavia, non possiamo abbassare la guardia: il nostro territorio ha già sofferto l’isolamento in passato e non possiamo permettere che questo accada di nuovo. Invito tutti i soggetti istituzionali e la politica a lavorare con determinazione per garantire sviluppo, crescita e opportunità per tutta la comunità”.

© Riproduzione riservata

