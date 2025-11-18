Pozzallo, incidente mortale sul lavoro: il cordoglio della comunità

Pozzallo, 18 Novembre 2025 – Pozzallo è stata ieri profondamente scossa dal tragico incidente sul lavoro, che ha causato la morte di un operaio albanese ed il ferimento di un altro, attualmente in osservazione presso l’ospedale. L’intera comunità si stringe con commozione attorno alla famiglia della vittima, esprimendo vicinanza e solidarietà in questo momento di immenso dolore.