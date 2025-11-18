- 18 Novembre 2025 -
Pozzallo, incidente mortale sul lavoro: il cordoglio della comunità
Pozzallo, 18 Novembre 2025 – Pozzallo è stata ieri profondamente scossa dal tragico incidente sul lavoro, che ha causato la morte di un operaio albanese ed il ferimento di un altro, attualmente in osservazione presso l’ospedale. L’intera comunità si stringe con commozione attorno alla famiglia della vittima, esprimendo vicinanza e solidarietà in questo momento di immenso dolore.
“Questo drammatico episodio – commenta amareggiato il sindaco, Roberto Ammatuna – riporta l’attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, una questione che non può e non deve essere ignorata. Il lavoro, che rappresenta dignità, crescita e futuro per ogni persona, non deve mai trasformarsi in causa di tragedie immani.
Nell’esprimere il nostro cordoglio rinnoviamo l’impegno a promuovere una cultura della sicurezza e della prevenzione, affinché simili eventi non abbiano più a ripetersi”. La vittima lascia la moglie e due figli.
