  • 18 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 18 Novembre 2025 -
Attualità | Ragusa

Stati Regionali CRI Sicilia 2025: a Ragusa un confronto sui principi fondamentali nel 60° anniversario

Il Castello di Donnafugata riceverà il simbolo internazionale dello "Scudo Blu"
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 18 novembre 2025 – Si terrà sabato 22 novembre a Ragusa, presso il Castello di Donnafugata, l’evento “Stati Regionali Principi e Valori Umanitari”, organizzato dal Comitato Regionale della Croce Rossa Italiana della Sicilia. L’iniziativa, in programma a partire dalle ore 10:00, celebra il 60° anniversario dell’adozione dei sette Principi Fondamentali del Movimento Internazionale.
Proprio in questa occasione così significativa, il Castello di Donnafugata sarà insignito del contrassegno dello “Scudo Blu”, il simbolo di protezione previsto dalla Convenzione dell’Aia del 1954 per la tutela del patrimonio culturale in caso di conflitto armato.
L’evento, che riunirà i volontari di tutti i Comitati CRI dell’isola, vuole essere un momento di profonda riflessione sulla carta etica che guida l’azione della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa in tutto il mondo: Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontarietà, Unità e Universalità.
Alla giornata, oltre ai volontari, prenderanno parte il Presidente Nazionale CRI, Rosario Valastro, il Presidente Regionale CRI Sicilia, Stefano Principato, e il Presidente del Comitato Provinciale CRI di Ragusa, Francesco Fronte. Sono state invitate tutte le Autorità civili, militari e religiose della città e della provincia di Ragusa.

Il Programma della Giornata
La giornata sarà articolata in workshop tematici, sessioni plenarie e momenti formativi dedicati all’approfondimento dei sette Principi, con l’obiettivo di analizzarne il significato operativo e valoriale nel contesto sociale contemporaneo, sempre più complesso e in trasformazione. L’iniziativa nasce per promuovere la condivisione, rafforzare il senso di appartenenza e stimolare un dialogo aperto sulle sfide umanitarie del presente e del futuro.

Perché lo “Scudo Blu” sul Castello di Donnafugata
L’apposizione dello Scudo Blu rappresenta un atto di grande importanza simbolica e concreta. Questo segno distintivo, regolato dalla Convenzione dell’Aia, identifica i beni culturali di grande importanza che devono essere protetti e preservati da danni o distruzioni in caso di conflitto armato. Il suo conferimento al Castello di Donnafugata, gioiello architettonico ragusano, sancisce ulteriormente il valore del sito come patrimonio culturale da salvaguardare per l’intera umanità, in linea con gli impegni internazionali assunti dall’Italia.

583228
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube