  • 16 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 16 Novembre 2025 -
santa croce camerina | Sport

Promozione. Il Santa Croce calcio supera con un risultato tennistico la Vigor Gela

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Gela, 16 novembre 2025 – Il Santa Croce calcio conferma la sua tendenza positiva nelle gare esterne (quattro vittorie su quattro) e con un netto 0-6 supera al “Presti” i giovani della Vigor Gela, mantenendo la terza posizione in classifica.
È stata una gara tutta in discesa per la squadra di mister Fabio Campanaro che nell’arco dei novanta minuti di gioco non ha mai avuto grossi problemi contro i volenterosi biancazzurri di casa.
L’allenatore biancazzurro che doveva fare a meno di capitan Ronny Valerio, fermo per squalifica, rinunciava anche a Gioele Golisano, decidendo di non rischiarlo nonostante il recupero record dall’infortunio di domenica scorsa.
Campanaro schierava così: Mangione (oggi nelle vesti di capitano) in porta, la difesa a quattro con la coppia Missud – Wally centrali e con Spatola e Iapichino laterali. A centrocampo Alma prendeva le redini del gioco, coadiuvato da Javadov e Tinnirello, mentre in attacco sciorinava il trio Fiorilla – Basile – Yayha Dramè.
Pronti via e al 17′ il Cigno passava in vantaggio con un rigore conquistato da Yahya Dramé e trasformato dallo stesso con un tiro che non lasciava scampo all’ex Romano.
Neanche il tempo di esultare e lo stesso Yayha Dramè ( sesto goal in campionato per lui ) al 20′ raddoppiava con un bellissimo colpo di testa su assist del giovane Iapichino.
Il Santa Croce calcio non si fermava e al 25′ era il turno di Basile che metteva il timbro nella partita, al termine di uno schema su calcio piazzato, con Javadov che offriva un bellissimo assist all’attaccante avolese che di precisione insaccava.
Il Cigno era incontenibile e al 44′ faceva poker con Bartolo Spatola che insaccava una bella palla offertagli da Paolo Tinnirello e dopo pochi minuti terminava il primo tempo con i biancazzurri ospiti sopra di quattro reti.
Nella ripresa il Santa Croce con la partita già chiusa, calava i ritmi e si limitava a gestire il gioco, ma al 17′ ancora Spatola (doppietta per lui) rimpinguava lo score dei biancazzurri 0-5.
L’ultima emozione della gara era al 43′ quando il direttore di gara concedeva un penalty al Santa Croce per un fallo di mano in area di rigore gelese che veniva trasformato in rete da Tinnirello.
Da lì a pochi minuti il direttore di gara decretava la fine delle ostilità e si materializzava la quinta vittoria in campionato per la squadra di mister Fabio Campanaro.

583104
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube