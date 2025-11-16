Eccellenza, B. Il Modica Calcio conferma il pronostico e batte la Leonfortese

MODICA 3

LEONFORTESE 0

RETI: 2′ Savasta, 23′ e 49′ Belluso

MODICA – Nessuna sorpresa al “Vincenzo Barone”: il Modica Calcio rispetta il pronostico della vigilia e s’impone con un netto e autoritario 3-0 sulla Leonfortese, fanalino di coda del campionato. Una vittoria che permette ai rossoblù di consolidare la loro posizione in classifica al termine di una gara dominata fin dai primi minuti.

La partita si è messa subito in discesa per i padroni di casa. È bastato infatti un lampo, dopo appena 2 minuti, per sbloccare il risultato: l’asse offensivo Asaro-Savasta si è rivelato letale. Asaro ha pennellato un cross perfetto in area, e il bomber Savasta ha capitalizzato l’occasione ribadendo di testa in rete per il gol del vantaggio.

La reazione della Leonfortese è stata timida e isolata. Al 6′, l’unica vera minaccia per la porta modicana è arrivata da Palermo, il cui rasoterra è stato prontamente neutralizzato dall’intervento sicuro del portiere locale, Romano.

Il Modica ha continuato a spingere e al 23′ ha messo in cassaforte il risultato. Un atterramento in area su un vivace Asaro ha indotto l’arbitro a fischiare il calcio di rigore. Dal dischetto, Belluso non ha lasciato scampo, siglando il raddoppio che ha chiuso virtualmente la contesa già prima della mezz’ora.

La ripresa è stata una gestione del vantaggio per il Modica, che ha amministrato con ordine senza concedere spazi agli avversari. Nonostante il ritmo sia calato fisiologicamente, i rossoblù hanno trovato anche la gioia del terzo gol, nuovamente nato dalla prolificità del tandem d’attacco.

L’azione del 3-0 si è sviluppata sull’asse Savasta-Belluso dopo 4′ dall’inizio della ripresa: il primo ha servito in profondità il compagno che, con freddezza e precisione, ha concretizzato la superiorità del Modica, mettendo la parola fine definitiva all’incontro.

Il triplice fischio finale ha sancito una vittoria meritata per la squadra locale, che ha dimostrato solidità difensiva e grande efficacia in fase offensiva contro un avversario che dovrà lottare duramente per risalire la china in classifica.

RISULTATI 10^ GIORNATA

Giarre – Rosmarino 1 – 0

Gioiosa – Vittoria 2 – 1

Leonzio – Avola 0 – 2

Modica – Leonfortese 3 – 0

Acquadolcese – Messana 1 – 1

Palazzolo – Niscemi 0 – 1

Atletico Catania Viagrande – Melilli 3 – 2

Mazzarrone – Nebros 1 – 0

CLASSIFICA

Modica e Avola 25

Atl. Catania Viagrande 23

Messana 20

Leonzio 19

Mazzarrone 17

Vittoria e Gioiosa 16

Niscemi 15

Rosmarino 12

Giarre 8

Nebros e Acquadolcese 7

Palazzolo e Melilli 5

Leonfortese 4