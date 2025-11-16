  • 16 Novembre 2025 -
Ragusa | Sport

Calcio, Serie D. Impresa del Ragusa: Savoia K.O. in una rimonta da brividi

Ragusa 3

Savoia 2

Ragusa, 16 Novembre 2025 – Tre punti che valgono una stagione, conquistati con il cuore e con la testa: il Ragusa compie una vera e propria impresa battendo 3 a 2 il Savoia, una delle formazioni più quotate di questa Serie D, al termine di una dodicesima giornata al cardiopalma.

Sotto nel punteggio, i ragazzi di mister Lucenti hanno dato prova di un carattere indomito, firmando una rimonta straordinaria contro una corazzata che puntava a consolidare le sue ambizioni. La gara è stata un susseguirsi di emozioni, ma è nel finale che l’Aquila ha dispiegato tutta la sua fame.

Ancora una volta, il Ragusa dimostra che “l’Aquila non muore mai”: proprio quando il pareggio sembrava il massimo risultato ottenibile, la squadra ha trovato le energie e la lucidità per sferrare il colpo decisivo allo scadere. Una vittoria dal sapore epico che non solo regala una boccata d’ossigeno fondamentale in classifica, ma inietta una dose massiccia di fiducia e morale in tutto l’ambiente.

Il trionfo contro il Savoia è la dimostrazione che con testa, cuore e qualità si possono superare anche gli ostacoli più difficili. Un applauso a tutti i protagonisti di questo successo che vale oro.

 

© Riproduzione riservata

