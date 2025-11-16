  • 16 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 16 Novembre 2025 -
Cultura | Modica

Evento all’Istituto “Principi Grimaldi” di Modica: “Quella carezza della sera” di Giuseppe Raffa

Presentazione di un volume essenziale per comprendere e supportare i "nativi digitali"
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 16 Novembre 2025 – La comunità scolastica e il territorio sono invitati a un importante appuntamento di riflessione e approfondimento sulle dinamiche educative e sociali dei giovani contemporanei. Giovedì 4 dicembre 2025, alle 16:30, l’Aula Magna dell’Istituto in Viale degli Oleandri ospiterà la presentazione del libro: “Quella carezza della sera – Come accudire, amare, educare i nuovi giovani, i “nativi digitali”, i ragazzi soli, iper-connessi, assai diversi dai coetanei di prima”.

L’autore, Giuseppe Raffa, noto Pedagogista, Formatore e Giornalista, nonché Coordinatore dell’Ambulatorio Antibullismi dell’ASP di Ragusa. Una figura di spicco nel panorama educativo e sociale del territorio, che da anni si dedica allo studio e al supporto delle nuove generazioni.

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali della Dirigente Scolastica,   Claudia Terranova, che introdurrà i temi cardine del volume e l’importanza di fornire strumenti concreti a docenti, genitori ed educatori per affrontare le sfide poste dai “nativi digitali”.

A seguire, il cuore dell’incontro sarà il dialogo tra l’autore e la Prof.ssa Antonella Giannone, Funzione Strumentale per il supporto ai Docenti dell’Istituto. Insieme, esploreranno le pagine del libro, toccando argomenti cruciali come la solitudine giovanile nell’era dell’iper-connessione, i nuovi approcci all’educazione e la necessità di riscoprire un linguaggio affettivo ed efficace per comunicare con ragazzi assai diversi dai loro coetanei del passato.

L’opera di Raffa si presenta come una guida preziosa per decifrare l’universo emotivo e comportamentale dei giovani di oggi, offrendo spunti pratici e teorici su come trasformare le sfide della digitalizzazione e della complessità sociale in opportunità di crescita e relazione autentica.

583073
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube