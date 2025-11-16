Evento all’Istituto “Principi Grimaldi” di Modica: “Quella carezza della sera” di Giuseppe Raffa

MODICA, 16 Novembre 2025 – La comunità scolastica e il territorio sono invitati a un importante appuntamento di riflessione e approfondimento sulle dinamiche educative e sociali dei giovani contemporanei. Giovedì 4 dicembre 2025, alle 16:30, l’Aula Magna dell’Istituto in Viale degli Oleandri ospiterà la presentazione del libro: “Quella carezza della sera – Come accudire, amare, educare i nuovi giovani, i “nativi digitali”, i ragazzi soli, iper-connessi, assai diversi dai coetanei di prima”.

L’autore, Giuseppe Raffa, noto Pedagogista, Formatore e Giornalista, nonché Coordinatore dell’Ambulatorio Antibullismi dell’ASP di Ragusa. Una figura di spicco nel panorama educativo e sociale del territorio, che da anni si dedica allo studio e al supporto delle nuove generazioni.

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali della Dirigente Scolastica, Claudia Terranova, che introdurrà i temi cardine del volume e l’importanza di fornire strumenti concreti a docenti, genitori ed educatori per affrontare le sfide poste dai “nativi digitali”.

A seguire, il cuore dell’incontro sarà il dialogo tra l’autore e la Prof.ssa Antonella Giannone, Funzione Strumentale per il supporto ai Docenti dell’Istituto. Insieme, esploreranno le pagine del libro, toccando argomenti cruciali come la solitudine giovanile nell’era dell’iper-connessione, i nuovi approcci all’educazione e la necessità di riscoprire un linguaggio affettivo ed efficace per comunicare con ragazzi assai diversi dai loro coetanei del passato.

L’opera di Raffa si presenta come una guida preziosa per decifrare l’universo emotivo e comportamentale dei giovani di oggi, offrendo spunti pratici e teorici su come trasformare le sfide della digitalizzazione e della complessità sociale in opportunità di crescita e relazione autentica.

Salva