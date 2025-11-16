Banco Alimentare a Monterosso Almo: raccolti ben 363 kg di generi alimentari grazie alla generosità della comunità

Monterosso Almo, 16 novembre 2025 – Grande successo per la raccolta promossa dal Banco Alimentare nel borgo Monterosso , che ha visto la partecipazione attiva e solidale di tutta la cittadinanza. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Pro Loco UNPLI, le due Comunità Parrocchiali e il Lions Club, ha permesso di raccogliere ben 363 kg di alimenti, destinati alle famiglie in difficoltà del territorio.

Un risultato che ha superato ogni aspettativa e che conferma lo spirito di solidarietà e attenzione verso il prossimo.

“ Grazie Monterosso! “ – è il messaggio degli organizzatori – . La vostra generosità è stata straordinaria. Questo risultato dimostra quanto sia forte il senso di appartenenza e la volontà di fare del bene, insieme”.

Salva