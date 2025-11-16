  • 16 Novembre 2025 -
  • 16 Novembre 2025 -
Sport | Vittoria

Eccellenza, B: ancora uno stop in trasferta per il Vittoria Calcio

I biancorossi cadono per 2-1 in casa del Gioiosa. Maletic accorcia, ma è troppo tardi. La vetta si allontana
Tempo di lettura: 2 minuti

GIOIOSA   2

VITTORIA 1

GIOIOSA, 16 novembre 2025  – Continua il periodo nero lontano dalle mura amiche per il Vittoria Calcio. Nell’anticipo odierno del campionato di Eccellenza, i biancorossi sono stati sconfitti per 2-1 in casa dei padroni di casa del Gioiosa.

Questa ennesima battuta d’arresto in trasferta rischia di far perdere ulteriore terreno prezioso alla formazione di mister Campanella, allontanandola dalle posizioni di classifica che contano.

La gara si è messa subito in salita per gli ospiti. I peloritani sono, infatti, passati in vantaggio nei primi minuti di gioco, esattamente all’8′ con Vignone,  e, nonostante i tentativi del Vittoria di alzare il ritmo con qualche folata offensiva, sono riusciti a mantenere il pallino del gioco per gran parte del primo tempo.

Nella ripresa, ci si attendeva una reazione veemente da parte del Vittoria, ma è stato invece il Gioiosa a trovare nuovamente la via della rete. I padroni di casa hanno raddoppiato su un colpo di testa di Foti al 31′, che ha colto impreparata la difesa biancorossa, apparsa in quell’occasione tutt’altro che irreprensibile.

A sei minuti dal novantesimo, il Vittoria è riuscito a dimezzare le distanze grazie all’ultimo arrivato, Maletic, autore di un gol che ha ridato una flebile speranza. Tuttavia, la rete è arrivata quando era ormai troppo tardi per riaggiustare le sorti dell’incontro.

Il Vittoria resta fermo a sedici punti in classifica. In attesa che le battistrada scendano in campo, la vetta del campionato si allontana a sei lunghezze, rendendo il cammino verso la zona alta sempre più arduo.

Il prossimo impegno casalingo sarà cruciale per invertire la rotta e ritrovare la fiducia necessaria per il prosieguo della stagione.

© Riproduzione riservata

