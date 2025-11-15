  • 15 Novembre 2025 -
  
Modica

Stanziato il finanziamento per il rifacimento della SP55 (Giarratana – Modica – Noto)

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

“Settecento mila euro per la messa in sicurezza ed il rifacimento della SP 55 la Giarratana – Noto antica strada di collegamento tra i territori di Giarratana, Modica e Noto”. Ad annunciare questo importante finanziamento è il Presidente della I Commissione Affari Istituzionali, On. Ignazio Abbate: “Lo stanziamento destinato al Libero Consorzio Comunale di Ragusa per la manutenzione di diverse arterie provinciali. Il finanziamento odierno riguarda lavori per un tratto che sfiora i 10 km e che oltre al rifacimento del manto stradale, estremamente danneggiato da agenti atmosferici, passaggio di mezzi pesanti ed agricoli e mancata manutenzione comprende anche la messa in sicurezza del ponte Nobile sul fiume Tellaro che separa le province di Ragusa e Siracusa. Lo stato di conservazione della strada, meglio conosciuta come S. Giacomo – Nobile – Noto che attraversa le contrade  da S. Giacomo (fraz. di Ragusa) fino al Ponte Nobile, è pessimo ed oggi rappresenta un serio rischio per la circolazione stradale considerando anche il notevole flusso di automobili, mezzi pesanti e mezzi agricoli che la percorrono quotidianamente.  Quest’opera è stata tra le prime ad essere presa in considerazione non appena approvata la norma in variazione di bilancio. Ci tengo a ringraziare il Libero Consorzio di Ragusa, nelle persone del Presidente e dell’Ingegnere Capo per aver inserito quest’opera tra quelle meritevoli di finanziamenti tra i quasi 4 milioni di euro destinati al nostro territorio”.

582985
© Riproduzione riservata

