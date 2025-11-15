Ragusa. Giornata Mondiale della Prematurità: all’Ospedale Giovanni Paolo II un evento per celebrare i “piccoli grandi eroi”

Ragusa, 15 novembre 2025 – In occasione della “Giornata Mondiale della Prematurita’ “l’Associazione Nati per Crescere ODV “ organizza per domani un pomeriggio ricco di emozione, riflessione e condivisione all’Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, con l’obiettivo di sensibilizzare sul tema della nascita prematura e promuovere il diritto a un inizio di vita sano per tutti i neonati.

L’evento si terrà domenica 16 novembre , a partire dalle 17,30 nei locali attigui al bar-ristoro al piano terra dell’ospedale Giovanni Paolo II. In apertura, la presentazione del tema del *WPD 2025*: “ Garantire ai neonati prematuri il miglior inizio possibile per un futuro in salute”, con i saluti dell’associazione e della ASP Ragusa, insieme alla Diocesi di Ragusa. Seguirà l’intervento del dott. Vincenzo Salvo, direttore dell’U.O. di Neonatologia e TIN.

Alle 18,15 sarà inaugurata la mostra fotografica “Piccoli si nasce, grandi si diventa”, un omaggio ai bambini nati prematuri e alle loro storie di forza e speranza.

La giornata si concluderà alle 19,00 con il tradizionale lancio dei palloncini e una festa conviviale con le famiglie, simbolo di comunità e rinascita.

L’iniziativa si inserisce nel contesto globale della *#WorldPrematurityDay2025*, per ricordare che ogni anno 1 bambino su 10 nasce prematuro. Un’occasione per dare voce ai più piccoli e ribadire l’impegno delle istituzioni e delle associazioni per il loro futuro.

