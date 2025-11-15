  • 15 Novembre 2025 -
Modica | Sport

Ritorno al “Pietro Scollo”: Il Modica Calcio cerca continuità contro la Leonfortese

Tempo di lettura: 2 minuti

Dopo la doppia trasferta a Messina (il risultato di domenica scorsa non + stato ancora omologato per il preannuncio di ricorso da parte della Messana), che ha impegnato i rossoblù tra campionato e coppa, è finalmente tempo di tornare a casa per il Modica Calcio. La squadra si prepara a scendere in campo davanti al proprio pubblico, nello storico stadio “Pietro Scollo”, per affrontare una sfida che, sulla carta, potrebbe sembrare agevole ma che racchiude non poche insidie.

Il Modica Calcio, infatti, condivide la vetta della classifica insieme all’Avola e si appresta a confrontarsi con una Leonfortese che finora ha raccolto solo 4 punti, occupando l’ultima posizione. Tuttavia, gli addetti ai lavori sanno bene che in queste gare le cosiddette “piccole” mettono in campo un orgoglio extra, pronte a dare battaglia per dimostrare di poter impensierire anche chi sta ai piani alti. Non a caso, i biancoverdi hanno sempre perso fin qui con il minimo scarto di un solo gol contro tutte le altre formazioni di vertice.

Per mantenere il primato e dare continuità all’ottimo ruolino di marcia, Mister Raciti punterà sulla rosa migliore. Il tecnico rossoblù sa che il primato non è un risultato casuale e che il mantenimento di questa posizione passa attraverso il lavoro costante e la concentrazione.

C’è grande soddisfazione per il rientro in gruppo di Simone Brugaletta e Giorgio Mallia, elementi che offrono più alternative e solidità alla difesa modicana. L’unico assente sarà il solito Maimone, ma il resto del gruppo è affiatato e pronto a dare battaglia in un campo con cui i rossoblù stanno prendendo sempre maggiore confidenza.

Tutto pronto, dunque, per una grande domenica di sport.

Di seguito l’elenco completo dei convocati da mister Raciti per la gara prevista per domenica alle ore 14:30:

  • Portieri: Romano, Troppo, Calabrese

  • Difensori: Nicolò Brugaletta, Mollica, Sangare, Intzidis.

  • Centrocampisti: Valenca, Incatasciato, Sessa, Asero, Misseri, Federico, Alioto, Cappello.

  • Attaccanti: Belluso, Savasta, Torregrossa, Torres, Bonanno.

© Riproduzione riservata

