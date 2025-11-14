  • 15 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 15 Novembre 2025 -
Politica | Pozzallo

Fratelli d’Italia Pozzallo: appoggio al Sindaco di Ispica Innocenzo Leontini

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Pozzallo, 14 novembre 2025 – Fratelli d’Italia Pozzallo esprime il pieno supporto al Sindaco di Ispica, Innocenzo Leontini, in seguito alla mozione di sfiducia presentata nei suoi confronti a pochi mesi dalla conclusione naturale del suo mandato. Riteniamo che tale atto, più che fondato su reali esigenze amministrative o interessi collettivi, risponda a mere logiche politiche e opportunistiche, prive di visione e rispetto per l’istituzione e per i cittadini di Ispica.
Non possiamo non notare l’evidente contraddizione del Partito Democratico ispicese e del suo rappresentante Gianni Stornello, il quale in un precedente comunicato accusava Fratelli d’Italia Pozzallo di essere animata da “nervosismo”, “incoerenza” e “disinteresse per i problemi reali del territorio”, a seguito delle nostre legittime posizioni critiche sull’amministrazione Ammatuna.Oggi, alla luce della loro stessa azione politica contro il Sindaco Leontini – a nostro avviso amministratore capace e coerente – ci chiediamo: “Dove sono finiti il rispetto istituzionale e l’interesse per il territorio che predicavano?” dice Luca Susino, coordinatore FDI POZZALLO. “Forse dietro la sfiducia si cela un progetto di riorganizzazione di potere all’interno del Palazzo di Città, più che un vero pensiero strategico per Ispica?”

582964
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube