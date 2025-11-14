Fratelli d’Italia Pozzallo: appoggio al Sindaco di Ispica Innocenzo Leontini

Pozzallo, 14 novembre 2025 – Fratelli d’Italia Pozzallo esprime il pieno supporto al Sindaco di Ispica, Innocenzo Leontini, in seguito alla mozione di sfiducia presentata nei suoi confronti a pochi mesi dalla conclusione naturale del suo mandato. Riteniamo che tale atto, più che fondato su reali esigenze amministrative o interessi collettivi, risponda a mere logiche politiche e opportunistiche, prive di visione e rispetto per l’istituzione e per i cittadini di Ispica.

Non possiamo non notare l’evidente contraddizione del Partito Democratico ispicese e del suo rappresentante Gianni Stornello, il quale in un precedente comunicato accusava Fratelli d’Italia Pozzallo di essere animata da “nervosismo”, “incoerenza” e “disinteresse per i problemi reali del territorio”, a seguito delle nostre legittime posizioni critiche sull’amministrazione Ammatuna.Oggi, alla luce della loro stessa azione politica contro il Sindaco Leontini – a nostro avviso amministratore capace e coerente – ci chiediamo: “Dove sono finiti il rispetto istituzionale e l’interesse per il territorio che predicavano?” dice Luca Susino, coordinatore FDI POZZALLO. “Forse dietro la sfiducia si cela un progetto di riorganizzazione di potere all’interno del Palazzo di Città, più che un vero pensiero strategico per Ispica?”

