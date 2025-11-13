Sicurezza sul lavoro. Sette imprenditori denunciati nel ragusano

RAGUSA, 13 novembre 2025 – Maxi-controlli dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Ragusa in sinergia con l’Arma territoriale. L’obiettivo? Verificare il rispetto delle leggi giuslavoristiche e, soprattutto, delle norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Solo nelle ultime settimane, sette aziende del territorio ibleo sono finite nel mirino. A seguito degli accessi ispettivi volti anche a contrastare lo sfruttamento, sette tra committenti e imprenditori sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Ragusa.

Le principali violazioni rilevate sono state la mancata installazione di dispositivi di protezione contro le cadute dall’alto, gravi carenze documentali, mancata elaborazione del Piano Operativo Sicurezza (POS) e del Documento Valutazione dei Rischi (DVR), mancanza di tutela basilare, mancata visita medica e formazione specifica per il personale.

I Carabinieri hanno accertato la presenza di 8 lavoratori “in nero” su un totale di 35.

La conseguenza è stata immediata e pesante: elevate sanzioni amministrative per un totale di 118.000 euro; sospensione dell’attività imprenditoriale in ben 5 casi su 7, bloccando le ditte che operavano in condizioni di massimo pericolo per gli operai.

I controlli proseguiranno per assicurare che il profitto non venga mai messo prima della sicurezza dei lavoratori.

