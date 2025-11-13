  • 13 Novembre 2025 -
Ispica | Politica

Crisi politica ad Ispica. Schembari si schiera dalla parte di Leontini: “Politico di razza”

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa. 13 Novembre 2025 – Le acque politiche di Ispica restano agitate all’indomani dell’approvazione della mozione di sfiducia che ha messo fine al mandato del Sindaco Innocenzo Leontini. Mentre le fazioni si confrontano sulla validità dell’atto e sull’annunciato ricorso, la comunità riflette sulle ricadute di un evento politico tanto drastico.

In questo clima di tensione, emerge una voce che rende omaggio alla figura del Primo Cittadino sfiduciato, quella del sindaco di Comiso e presidente del Libero Consorzio Comunale, Maria Rita Schembari, focalizzandosi sul suo profilo umano e politico, al di là delle dinamiche consiliari.

Schembari ha espresso profonda stima per Leontini, definendolo un “politico di razza, amministratore appassionato” e, soprattutto, un “maestro di grande raffinatezza di pensiero e di ineguagliabile stile oratorio”.

L’elogio non si ferma alle qualità retoriche, ma si concentra sul valore dell’impegno civico, richiamando l’attenzione sul sacrificio che comporta il ruolo di amministratore, specialmente per figure di alto profilo come Leontini:

“Chi, come lui, decide di servire la propria comunità, pur avendo innumerevoli altre opportunità di vita, merita un grande rispetto, soprattutto da chi sa sulla propria pelle quale gravoso impegno sia quello di un amministratore.”

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

